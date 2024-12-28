ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1039-й день) | Зеленский назвал намерение премьера Словакии отрезать Украине электроэнерегию пророссийским и недальновидным шагом

Премьер Словакии — после встречи с Путиным в Кремле — угрожает Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо записал обращение, в котором рассказал о возможных ответных мерах в отношении Украины за отказ от транзита российского газа. После 1 января 2025 года, когда транзит российского газа через Украину в Европу будет прекращен, правительство Словакии „оценит ситуацию и возможные ответные меры“. Среди таких мер Фицо назвал остановку поставок электроэнергии в Украину.

„Русская служба Би-би-си“ отмечает, что Словакия — один из ключевых партнеров Украины в сфере энергетики. Так как в результате российских ударов уничтожены более 80% энергетических объектов Украины, то избежать отключения электроэнергии в Украине нынешней зимой можно будет в том числе за счет импорта электроэнергии из Европы, говорил глава компании „Укрэнерго“ Владимир Кудрицкий. В начале октября Фицо обещал, что Словакия будет предоставлять Украине аварийные поставки электроэнергии в случае блэкаута.

В своем обращении Фицо назвал прекращение Украиной транзита газа „чрезвычайно дорогостоящим жестом“, за который заплатит весь Евросоюз.

„Европейский союз заплатит еще около 120 миллиардов евро в связи с повышением цен на газ и электроэнергию в 2025 и 2026 годах. Конкурентоспособность снова упадет. Словакия потеряет около полумиллиарда евро на транзитных сборах, Украина — почти миллиард евро, а Россия, вероятно, потеряет всего лишь 2,5 миллиарда евро. Мы снова победили русских, не так ли?“ — сказал премьер Словакии.

По его словам, Словакия столкнется с ростом цен на газ, а также окажется в конце цепочки поставок, если они будут осуществляться по альтернативным маршрутам.

Зеленский назвал намерение премьера Словакии отрезать Украине электроэнерегию пророссийским и недальновидным шагом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за угрозами словацкого премьера Роберта Фицо прекратить поставки электроэнергии в Украину явно стоит российский президент Владимир Путин.