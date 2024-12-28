ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1039-й день) | Зеленский назвал намерение премьера Словакии отрезать Украине электроэнерегию пророссийским и недальновидным шагом
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Премьер Словакии — после встречи с Путиным в Кремле — угрожает Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо записал обращение, в котором рассказал о возможных ответных мерах в отношении Украины за отказ от транзита российского газа. После 1 января 2025 года, когда транзит российского газа через Украину в Европу будет прекращен, правительство Словакии „оценит ситуацию и возможные ответные меры“. Среди таких мер Фицо назвал остановку поставок электроэнергии в Украину.
„Русская служба Би-би-си“ отмечает, что Словакия — один из ключевых партнеров Украины в сфере энергетики. Так как в результате российских ударов уничтожены более 80% энергетических объектов Украины, то избежать отключения электроэнергии в Украине нынешней зимой можно будет в том числе за счет импорта электроэнергии из Европы, говорил глава компании „Укрэнерго“ Владимир Кудрицкий. В начале октября Фицо обещал, что Словакия будет предоставлять Украине аварийные поставки электроэнергии в случае блэкаута.
В своем обращении Фицо назвал прекращение Украиной транзита газа „чрезвычайно дорогостоящим жестом“, за который заплатит весь Евросоюз.
„Европейский союз заплатит еще около 120 миллиардов евро в связи с повышением цен на газ и электроэнергию в 2025 и 2026 годах. Конкурентоспособность снова упадет. Словакия потеряет около полумиллиарда евро на транзитных сборах, Украина — почти миллиард евро, а Россия, вероятно, потеряет всего лишь 2,5 миллиарда евро. Мы снова победили русских, не так ли?“ — сказал премьер Словакии.
По его словам, Словакия столкнется с ростом цен на газ, а также окажется в конце цепочки поставок, если они будут осуществляться по альтернативным маршрутам.
Зеленский назвал намерение премьера Словакии отрезать Украине электроэнерегию пророссийским и недальновидным шагом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за угрозами словацкого премьера Роберта Фицо прекратить поставки электроэнергии в Украину явно стоит российский президент Владимир Путин.
„Похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии. Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой в условиях российских ударов“, – отметил украинский президент.
ФСБ сообщает об аресте россиянина-агента ГУР, готовившего покушение на офицера Минобороны
ФСБ России заявила о задержании россиянина, который, по информации спецслужбы, по заказу украинских спецслужб готовил теракт против военного блогера, освещающего ход СВО (так российские власти называют войну в Украине). Имя предполагаемой жертвы не называется, но сообщается, что он также является офицером Минобороны РФ.
„Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращены террористические акты, планировавшиеся украинскими спецслужбами в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации и военного блогера, освещающего события Специальной военной операции“, — говорится в субботнем заявлении ФСБ.
В ведомстве заявили, что задержанный через телеграм-мессенджер осуществлял контакт с сотрудником ГУР и изъял из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство мощностью около полутора килограмм в тротиловом эквиваленте, закамуфлированное под переносную музыкальную колонку.
ВСУ сбили в небе над Украиной 15 из 16 беспилотников
Россия атаковала Украину 16 ударными беспилотниками, заявили Воздушные силы ВСУ. Удалось сбить 15 шахедов, один беспилотник был локационно потерян.
В результате атаки беспилотников в Николаеве был поврежден многоквартирный дом, сообщили в ВСУ. Обошлось без жертв и пострадавших.
Первая партия СПГ из США для Украины доставлена в Грецию
Первая партия сжиженного природного газа (СПГ) из США была получена украинской частной энергетической компанией ДТЭК, сообщается на сайте предприятия в пятницу, 27 декабря.
Указывается, что объем груза составляет 100 млн кубометров, что соответствует 1 ТВт-ч энергии. СПГ был доставлен утром 27 декабря на газовозе Gaslog Savannah к терминалу на греческом острове Реветуса, расположенном в Мегарском заливе, к западу от Афин. Этот путь был выбран из-за ограничений на транзит СПГ через Черное море в условияхвойны России против Украины.
Всю партию выкупила компания D.Trading - европейская „дочка“ ДТЭК. Теперь СПГ будет регазифицирован и пущен по газовым сетям Украины в ЕС, следует из пресс-релиза. В компании D.Trading ожидают дальнейших поставок из США и собираются расширить деятельность по поставке СПГ в Северную Европу и страны Балтии.
Зеленский обсудил с Алиевым крушение самолета AZAL под Актау
Владимир Зеленский обсудил крушение самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом украинский политик рассказал в своих соцсетях в субботу, 28 декабря.
Зеленский заявил, что выразил соболезнования в связи с катастрофой президенту Алиеву и всему азербайджанскому народу. „Мы отметили героизм пилотов и всего экипажа самолета“, - добавил он.
Использованы материалы DW, Meduza и BBC News Русская служба.