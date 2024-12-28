В Нарве отправили в отставку мэра Яана Тоотса и зампреда горсобрания Наталью Умарову

На месте, несмотря на мрачные прогнозы из-за предпраздничных дней неожиданно оказались 30 депутатов из 31. В начале заседания Голубцова, Каврус и Орлов заявили, что выходят из фракции Стальнухина.

Докладчиком по вопросу выражения недоверия выступил Михаил Стальнухин.

Контекст

Напомним, что недоверие трем политикам - Тоотсу, Стольфат и Умаровой - депутаты выразили 19 декабря. По регламенту председатель горсобрания может назначить очередную сессию или через месяц, или ранее в любой срок. 19 декабря Стольфат заявила RusDelfi, что голосование за или против вотума недоверия состоится уже в январе. Но 23 декабря, перед Рождеством, появилась информация, что голосование пройдет раньше - 28 декабря. „У меня есть право назначать время сессии тогда, когда нужно, а у депутатов есть право не прийти“, - сказала журналисту в тот день Стольфат.

Все это время, после 19 декабря, среди депутатов шли переговоры, воспользоваться ли ситуацией и попробовать сменить мэра или оставить, как есть. На положение дел повлияло также то, что за пару дней до 19 деабря в Нарве собралась новая коалиция, в которую вошли прежде всего участники фракции Центристской партии. По крайней мере об этом сообщил Яан Тоотс и подтвердил Алексей Евграфов. А за пару дней до этого был изменен состав членов советов муниципальных организаций. Но коалиционного договора представлено не было, в коалицию вошли депутаты, которые на тот момент состояли в оппозиционных фракциях (позже трое из них вышли из этих фракций - ред.), а голосовали депутаты 19 декабря так разнообразно, что понять, кто из них состоит в коалиции, а кто - в оппозиции, было невозможно. У каждого - личное мнение, а не единое решение.