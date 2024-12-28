В РФ сняли ролик, в котором ПВО сбивает Санта-Клауса

В России распространяется предновогодний видеоролик, в котором российская ПВО ракетой сбивает упряжку Санта-Клауса над московским Кремлем. На видео кадры новогодней Москвы сменяются летящим над городом Санта-Клаусом в санях, запряженных оленями. В руках у него банка кока-колы, а в санях - несколько ракет с эмблемой НАТО. В следующем кадре молодой боец ПВО сбивает упряжку ракетой, после чего сидящий рядом с ним Дед Мороз говорит: „Правильно, не нужно ничего иностранного в нашем небе“. Видео заканчивается текстом на экране „С Новом годом, россияне!“.

Видео распространяют российские пропагандистские каналы, сообщило в пятницу, 27 декабря, издание „Осторожно, новости“, которому также было предложено опубликовать его у себя. По данным издания, роль оператора ПВО в ролике сыграл молодой актер Дмитрий Мельников. В разговоре с „Осторожно, новости“ он сказал, что не может назвать автора видео по условиям контракта. По его словам, этот ролик был снят раньше и никак не связан с авиакатастрофой в казахстанском Актау.

Крушение азербайджанского самолета Embraer 190 в Казахстане

Самолет Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение возле Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. Борт направился в Казахстан после того, как не смог приземлиться в России. На борту находились пассажиры из Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана.

По данным предварительного расследования, причиной трагедии в Актау стала российская ракета класса „земля-воздух“, выпущенная в районе Грозного. Сообщается, что ракета взорвалась рядом с самолетом в середине полета, а ее осколки поразили пассажиров и экипаж.

Несмотря на запросы пилотов об экстренной посадке, российские аэропорты отказали в приеме самолета. Ему было приказано продолжать полет через Каспийское море в направлении Актау. Источники также сообщили, что на протяжении полета системы GPS-навигации самолета были заглушены.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить