Танкер Eagle S конфискован Центральной криминальной полицией Финляндии для проведения технического расследования

Танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении морского электрического кабеля между Финляндией и Эстонией, перемещается сегодня в порт Килпилахти города Порвоо в сопровождении финских властей.

Перемещение осуществляется, потому что Центральная криминальная полиция конфисковала танкер Eagle S.

Операцией транспортировки руководит Полицейское управление Хельсинки при поддержке Пограничной охраны.

На судне будет проводится техническое расследование, цель которого выяснить, является ли танкер причиной повреждения электрического кабеля. По заявлению полиции, новое место больше подходит для проведения следственных действий.

Буксир Ukko подошел к танкеру Eagle S утром в субботу. Перемещение судна осуществляется при помощи двух лоцманских катеров и сопровождающих буксиров.

Ранее мы писали о том, что электрическое соединение EstLink 2 между Эстонией и Финляндией было отключено от сети 25 декабря в 12:26.Компании Elisa Eesti AS и CITIC Telecom CPC проинформировали в среду вечером о перебоях в работе морских телекоммуникационных кабелей между Эстонией и Финляндией.

Два кабеля с неисправностями принадлежат Elisa, а один - CITIC Telecom CPC. Компании сообщили о неисправностях в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора.

Финская береговая охрана арестовала судно EAGLE S, зарегистрированное на Островах Кука, по подозрению в повреждении силового кабеля и четырех интернет-кабелей в Балтийском море. На борт судная поднялась абордажная партия, судно было досмотрено и направлено в финские воды в ожидании дальнейшего расследования. Находящийся на борту груз сырой российской нефти также был изъят финской таможенной службой.

Вчера журнал Lloyd’s List сообщил, что танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении морских кабелей между Эстонией и Финляндией, был оснащен различными разведывательными устройствами. На танкере были установлены необычные для обычного грузового судна высокотехнологичные устройства, сообщает издание, ссылаясь на источник, связанный с танкером.

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