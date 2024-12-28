ВИДЕО | Молодежная сборная Латвии по хоккею впервые на чемпионате мира обыграла Канаду

В первом матче чемпионата мира 2025 года среди юниоров молодые хоккеисты Латвии в серии буллитов победили со счетом 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0), пишет латвийский портал Defli.

Первый период остался безголевым, с небольшим преимуществом канадцев, которое во втором периоде материализовалось в первый гол в большинстве от Джетта Лучанко. Однако, вопреки ожиданиям, Канада не смогла продолжить развивать свое преимущество. Счет 0:1 держался на табло долгое время, а голкипер Линардс Фельдбергс продолжал выдавать отличные сейвы, удерживая Латвию в игре, несмотря на огромное количество работы.

За семь минут до конца третьего периода Латвия сравняла счет: отличился Эрик Матейко. Однако, всего через минуту, Канада вновь вышла вперед — Калум Ритчи забил в большинстве и снова вывел хозяев турнира вперед, несмотря на все усилия латвийской команды. Но спустя три минуты у канадцев произошел фол, и Этан Готье оказался в штрафном боксе, что привело к голу Петериса Буланса — 2:2.

В основное время и овертайме голов больше не было, но в серии буллитов, которая затянулась до 8 бросков, единственную попытку реализовал Эрик Матейко. Это принесло Латвии сенсационную победу. Голкипер латвийцев Линардс Фельдбергс продемонстрировал феноменальную игру, отразив 54 броска, в то время как его визави, канадец Джек Иванкович, смог справиться лишь с 24 попытками.

Примечательно, что Латвия могла победить и в овертайме, когда канадцы разнервничались и допустили нарушение численного состава, но все же выстояли.

Соперники выдали редчайшую буллитную серию, в ходе которой не могли открыть счёт 15 бросков подряд.

В сборной Латвии лучшим был признан вратарь Линардс Фелдбергс, отразивший в этой игре 55 из 57 бросков. Он же помешал соперникам забить гол в серии буллитов. Победный бросок реализовал Эрик Матейко.

В подгруппе А для латвийских хоккеистов это был первый матч, а канадцы провели уже второй. В четверг в открывшей ЧМ игре канадская сборная U-20 со счетом 4:0 обыграла финских юниоров.