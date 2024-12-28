Баскетбол
28.12.2024, 15:59

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Калев/Крамо“ играет с „Авис Утилитас“

 
„Калев/Крамо“
„Калев/Крамо“
ФОТО: Ago Tammik | Delfi Meedia

Сегодня, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, столичный „Калев/Крамо“ сыграет в спортивном зале „Норд“ с „Авис Утилитас“ (Рапла). Матч начнется в 19:00, и его смогут смотреть все подписчики Delfi в прямом эфире.

„Калев/Крамо“ на данный момент является самым успешным эстонским клубом в этом сезоне, занимая третье место в турнирной таблице с девятью победами и тремя поражениями. В то время как „Авис Утилитас“ находится на девятой позиции с семью победами и восьми поражениями, что ставит команду за пределами плей-офф.

„В последней игре года мы сможем проверить себя против лучшей команды Эстонии. Нам нужно контролировать борьбу за подборы и быстрые атаки „Крамо“. Мы же должны попадать с хорошим процентом с дальних дистанций“, — отметил главный тренер „Авис Утилитас“ Бретт Нымм перед встречей.

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