ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Калев/Крамо“ играет с „Авис Утилитас“

„Калев/Крамо“ на данный момент является самым успешным эстонским клубом в этом сезоне, занимая третье место в турнирной таблице с девятью победами и тремя поражениями. В то время как „Авис Утилитас“ находится на девятой позиции с семью победами и восьми поражениями, что ставит команду за пределами плей-офф.