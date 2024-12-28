28.12.2024, 15:59
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Калев/Крамо“ играет с „Авис Утилитас“
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, столичный „Калев/Крамо“ сыграет в спортивном зале „Норд“ с „Авис Утилитас“ (Рапла). Матч начнется в 19:00, и его смогут смотреть все подписчики Delfi в прямом эфире.
„Калев/Крамо“ на данный момент является самым успешным эстонским клубом в этом сезоне, занимая третье место в турнирной таблице с девятью победами и тремя поражениями. В то время как „Авис Утилитас“ находится на девятой позиции с семью победами и восьми поражениями, что ставит команду за пределами плей-офф.
Уже подписаны?