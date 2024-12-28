МАТЧ В ЗАПИСИ и ВИДЕООБЗОР | Эстоно-латвийская лига: „Калев/Крамо“ обыграл „Авис Утилитас“

„Авис Утилитас“ оказал стойкое сопротивление „Калеву/Крамо“, который играл всего семью игроками. В первой четверти „Авис Утилитас“ выиграл с разницей в 2 очка — 23:21, а к перерыву увеличил преимущество до 50:43. Во второй четверти команда Бретта Нымме в какой-то момент вела с разницей в 12 очков.