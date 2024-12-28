СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: пярнуский клуб под руководством нового тренера сыграет с главным аутсайдером лиги

Менеджер „Садама“ Йохан Кярп признался, что Эварт, который работал помощником тренера в „Кейла Кулбет“, был на их радарах еще летом, но тогда переговоры не велись. Сегодня Эварт дебютирует в роли главного тренера команды. Кярп отметил, что согласие Эварта было получено довольно легко, несмотря на середину сезона. „С другой стороны, я понимаю его. Такие возможности появляются не так часто, потому что в лиге мало команд. В пользу „Садам“ играет, возможно, амбиции по поводу еврокубков. Мы сейчас не в такой ситуации, чтобы заявлять, что мы топ-клуб Эстонии, но это начало пути к улучшению,“ — пояснил Кярп.