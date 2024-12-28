28.12.2024, 14:57
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: пярнуский клуб под руководством нового тренера сыграет с главным аутсайдером лиги
Начало в 18:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet Кейлаская баскетбольная школа примет на своей площадке пярнуский клуб „Садам“. Матч начнется в 18:00, и его смогут смотреть все подписчики Delfi в прямом эфире.
Пярнуская баскетбольная команда „Садам“ выступает слабо в этом сезоне, имея в активе четыре победы и десять поражений в объединённой эстонско-латвийской лиге, что оставляет её на 12-м месте в таблице.
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