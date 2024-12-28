Баскетбол
28.12.2024, 14:57

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: пярнуский клуб под руководством нового тренера сыграет с главным аутсайдером лиги

 
Начало в 18:00
Баскетбольный клуб „Садам“ из Пярну возглавил Кристьян Эварт
Баскетбольный клуб „Садам“ из Пярну возглавил Кристьян Эварт
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Сегодня в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet Кейлаская баскетбольная школа примет на своей площадке пярнуский клуб „Садам“. Матч начнется в 18:00, и его смогут смотреть все подписчики Delfi в прямом эфире.

Пярнуская баскетбольная команда „Садам“ выступает слабо в этом сезоне, имея в активе четыре победы и десять поражений в объединённой эстонско-латвийской лиге, что оставляет её на 12-м месте в таблице.

Менеджер „Садама“ Йохан Кярп признался, что Эварт, который работал помощником тренера в „Кейла Кулбет“, был на их радарах еще летом, но тогда переговоры не велись. Сегодня Эварт дебютирует в роли главного тренера команды. Кярп отметил, что согласие Эварта было получено довольно легко, несмотря на середину сезона. „С другой стороны, я понимаю его. Такие возможности появляются не так часто, потому что в лиге мало команд. В пользу „Садам“ играет, возможно, амбиции по поводу еврокубков. Мы сейчас не в такой ситуации, чтобы заявлять, что мы топ-клуб Эстонии, но это начало пути к улучшению,“ — пояснил Кярп.

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