28.12.2024, 14:57
ФОТО и ВИДЕООБЗОР | Эстоно-латвийская лига: пярнуский клуб под руководством нового тренера разгромил главного аутсайдера лиги
Смотрите матч в записи!
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 28 декабря, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet Кейлаская баскетбольная школа (КБШ) потерпела поражение на своей площадке от пярнуского клуба „Садам“ со счетом 68:98. Матч в записи, видеообзор и фотографии видят все подписчики Delfi.
КБШ смог идти вровень с „Садамом“ лишь в первой четверти, которая получилась весьма результативной, и по её итогам гости вели со счетом 29:21. Затем подопечные гости пошли своим путём. На перерыв команды ушли с преимуществом „Садама“ 53:32, а во второй половине встречи отрыв стал ещё больше. Итоговый счёт — 98:68 в пользу „Садам“.
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