ФОТО и ВИДЕООБЗОР | Эстоно-латвийская лига: пярнуский клуб под руководством нового тренера разгромил главного аутсайдера лиги

КБШ смог идти вровень с „Садамом“ лишь в первой четверти, которая получилась весьма результативной, и по её итогам гости вели со счетом 29:21. Затем подопечные гости пошли своим путём. На перерыв команды ушли с преимуществом „Садама“ 53:32, а во второй половине встречи отрыв стал ещё больше. Итоговый счёт — 98:68 в пользу „Садам“.