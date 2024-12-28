Власти Финляндии предотвратили повреждение Estlink 1 и Balticconnector

Финская газета написала, что если бы Eagle S, идущий под флагом островов Кука, не был остановлен, танкеру удалось бы повередить морской кабель Estlink 1 в течение получаса.

Также танкер в течение часа успел бы повредить газопровод Balticconnector. Последний раз труба была повреждена в октябре прошлого года, и к инциденту было причастно грузовое судно Newnew Polar Bear, плавающее под флагом Гонконга.

Когда финские власти прибыли на Eagle S, корабль немедленно отреагировал на их приказы. Власти были готовы действовать, даже если бы Eagle S не выполнил приказ, однако неизвестно, как именно корабль был бы остановлен, пишет Helsingin Sanomat. По мнению газеты, операция на Балтийском море была во многом исключительной.

По данным сайта Marinetraffic, финский патрульный корабль Turva, похоже, за ночь отошел от Eagle S, но танкер остался на месте. Рядом с танкером патрулируют еще несколько финских кораблей.

Журнала Lloyd’s List сообщил, что танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении морских кабелей между Эстонией и Финляндией, был оснащен различными разведывательными устройствами.

Ранее мы писали о том, что электрическое соединение EstLink 2 между Эстонией и Финляндией было отключено от сети 25 декабря в 12:26.Компании Elisa Eesti AS и CITIC Telecom CPC проинформировали в среду вечером о перебоях в работе морских телекоммуникационных кабелей между Эстонией и Финляндией.

Два кабеля с неисправностями принадлежат Elisa, а один - CITIC Telecom CPC. Компании сообщили о неисправностях в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора.

Финская береговая охрана арестовала судно EAGLE S, зарегистрированное на Островах Кука, по подозрению в повреждении силового кабеля и четырех интернет-кабелей в Балтийском море. На борт судна поднялась абордажная партия, судно было досмотрено и направлено в финские воды в ожидании дальнейшего расследования. Находящийся на борту груз сырой российской нефти также был изъят финской таможенной службой.