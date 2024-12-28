Правительство России запретило звонки на мобильные и стационарные телефоны через интернет

Из перечня лицензий на оказание услуг связи исключили лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Запрет объяснили борьбой с телефонными мошенниками, которые „чаще всего пользовались такими технологиями, поскольку это позволяло подменять номера“.

„Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьёзно ограничен, поскольку будет исключена возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи“, — говорится в сообщении правительства.

В правительстве подчеркнули, что это решение „никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи“.

Мошенники используют для звонков телефонные номера жителей Эстонии

Ида-Харьюcкое отделение полиции напоминает родителям, что преступники нацелены не только на взрослых, но могут попытать счастья и с детьми. Печальный случай произошел в Таллинне, когда мошенник попытался воспользоваться доверчивостью ребенка.

Как мы писали ранее, людям все чаще звонят с незнакомых эстонских номеров, а когда они перезванивают, то не знают, с кем говорят и что вообще кому-то звонили. По данным телекоммуникационных компаний, мошенники подделывают и клонируют номера телефонов.

„В последнее время клиенты все чаще всего жалуются на то, что им поступает много звонков с эстонских номеров. Мы проанализировали эти звонки и выяснили, что номера абонентов подделываются, а звонки на самом деле поступают из-за границы“, - сказала Май Крафт, возглавляющая в компании Elisa подразделение информационной безопасности.

Как только мошенник дозванивается до человека, в ход идут различные схемы и объяснения, преследующие одну цель - выманить у человека его данные или деньги. „В этом отношении по-прежнему актуально давнее правило - с какого бы номера вам не звонили, какими бы правдоподобными ни казались их слова или высказываемые опасения, ни в коем случае не сообщайте незнакомым людям свои данные, PIN-коды и не передавайте деньги. Самое разумное - немедленно прервать разговор“, - предупредила Крафт.

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