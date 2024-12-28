За минувшие сутки в Эстонии задержали 10 нетрезвых водителей

По информации органов правопорядка, задержанные водители были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Исследования показывают, что по дорогам Эстонии ежедневно ездит от 4000 до 6000 пьяных водителей, и лишь незначительная их часть попадается полиции.

Полиция напоминает, что вождение в состоянии опьянения наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц, арестом или лишением права управления транспортным средством на срок до двенадцати месяцев.

В этом году количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий превысило показатели предыдущих лет. „Алкоголь и вождение автомобиля несовместимы, такой шаг может стоить чьей-то жизни и здоровья. В этом году пьяные водители стали причиной почти сотни дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. Не позволяйте пьяному человеку садиться ща руль, а если заметите на дороге автомобиль с подозрительной манерой вождения, обязательно позвоните по номеру 112“, - ранее расскакзывал оперативный дежурный Расмус Салуяэр..

„Сейчас праздничные дни, и люди часто путешествуют. Будьте осторожны на дорогах, планируйте на дорогу больше времени и считайтесь с другими участниками дорожного движения. Каждый может внести свой вклад в то, чтобы все люди благополучно добрались до места назначения“, - добавил оператеивный дежурный полиции.

Как обеспечить безопасность за рулем?