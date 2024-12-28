Звезда эстонского плавания Энели Ефимова проведет в Силламяэ мастер-класс

У вас есть уникальная возможность встретиться с выдающейся Энели Ефимовой — чемпионкой Эстонии по плаванию, семикратной победительницей юниорского чемпионата Европы, чемпионкой Европы, серебряным призёром чемпионата Европы, бронзовым призёром чемпионата мира и финалисткой Олимпийских игр. Об этом сообщает официальный сайт Силламяэ.

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Прошедший год стал эпохальным для Энели Ефимовой, закрепившей её место среди звёзд мирового плавания. В июне 2024 года, в возрасте всего 17 лет, она завоевала свою первую взрослую золотую медаль на чемпионате Европы в Белграде, выиграв дистанцию 100 метров брассом с результатом 1:06,41. Эта победа стала историческим достижением: Ефимова стала первой эстонской пловчихой, выигравшей золото на чемпионате Европы на длинной воде. До неё лишь Трийн Альянд завоевывала медаль на подобных соревнованиях, получив серебро в 2012 году на 50 метров баттерфляем.

Знаковым событием для эстонского плавания стал также финал чемпионата Европы, где впервые две эстонки — Энели Ефимова и Юлия Романюк — одновременно выступили в финале одной дистанции.

В июле 2024 года Ефимова вновь подтвердила свой класс, одержав победу на чемпионате Европы на 100 метров брассом с результатом 1:06,12, всего на 0,04 секунды уступив своему рекорду, установленному в полуфинале (1:06,08).

На Олимпиаде в Париже Энели вошла в историю, став первой эстонской пловчихой, вышедшей в финал Олимпийских игр. На дистанции 100 метров брассом она заняла седьмое место с результатом 1:06,50.

Декабрь 2024 года стал ещё одной вехой в её карьере. На чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Венгрии Ефимова завоевала бронзовую медаль, установив новый рекорд Эстонии — 1:03,25. Это достижение стало первым в истории эстонского плавания на чемпионатах мира на короткой воде, подтвердив её статус одной из ведущих спортсменок страны.

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