Танкер, подозреваемый в повреждении кабелей, был оснащен разведывательным оборудованием

На танкере были установлены необычные для обычного грузового судна высокотехнологичные устройства, сообщает издание, ссылаясь на источник, связанный с танкером. Предположительно, это были различные устройства для перехвата и записи, используемые для мониторинга морского трафика.

Эти устройства, как пишет издание, „по сути превращали судно в российский разведывательный корабль“.

По данным газеты, устройства якобы использовались для перехвата и записи радиосвязи морских и воздушных судов НАТО.

Сообщается, что устройства требовали столько энергии от генератора судна, что это вызвало многочисленные перебои с электричеством на борту.

Предположительно, подобные устройства находились и на другом подозреваемом российском вспомогательном судне Swiftsea Rider.

Ранее мы писали о том, что электрическое соединение EstLink 2 между Эстонией и Финляндией было отключено от сети 25 декабря в 12:26.Компании Elisa Eesti AS и CITIC Telecom CPC проинформировали в среду вечером о перебоях в работе морских телекоммуникационных кабелей между Эстонией и Финляндией.

Два кабеля с неисправностями принадлежат Elisa, а один - CITIC Telecom CPC. Компании сообщили о неисправностях в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора.

Финская береговая охрана арестовала судно EAGLE S, зарегистрированное на Островах Кука, по подозрению в повреждении силового кабеля и четырех интернет-кабелей в Балтийском море. На борт судная поднялась абордажная партия, судно было досмотрено и направлено в финские воды в ожидании дальнейшего расследования. Находящийся на борту груз сырой российской нефти также был изъят финской таможенной службой.

Директор Национального бюро расследований Финляндии Робин Лардо подчеркнул серьезность ситуации, заявив, что идет расследование по делу о крупной диверсии. Он отметил, что первоначальные данные указывают на то, что якорь EAGLE S стал причиной повреждения подводных кабелей.

Согласно первоначальному предположению, повреждение кабелей было вызвано потерянным якорем нефтяного танкера Eagle S. При первичном расследовании полиция Финляндии не обнаружила якорей на задержанном судне — при поднятии якорей на поверхность поднялись только якорные цепи.

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