27.12.2024, 19:58
Ханс Х Луйк: Канонизация эстонского святого как пощечина Владимиру Путину
ФОТО: | Delfi Meedia
Неясно, осознавал ли Папа римский Франциск в Ватикане, что его одобрение статуса таллиннского священника Профитлиха как первого католического святого Эстонии означает пощечину российскому президенту Путину и его клике из ФСБ, пишет Ханс Х. Луйк.
Святой Эдуард Профитлих (которого папа Франциск на днях признал блаженным - прим. ред.), немец по национальности, получил предложение об эвакуации в Германию в начале советской оккупации Эстонии в 1939 году. Вместо этого он решил остаться с прихожанами на улице Нигулисте в старом городе Таллинна, несмотря на то что сталинисты захватили церковную собственность.
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