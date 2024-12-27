Мнение
27.12.2024, 19:58

Ханс Х Луйк: Канонизация эстонского святого как пощечина Владимиру Путину

 
Ханс Х Луйк, предприниматель, издатель
Ханс Х Луйк, предприниматель, издатель
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Неясно, осознавал ли Папа римский Франциск в Ватикане, что его одобрение статуса таллиннского священника Профитлиха как первого католического святого Эстонии означает пощечину российскому президенту Путину и его клике из ФСБ, пишет Ханс Х. Луйк.

Святой Эдуард Профитлих (которого папа Франциск на днях признал блаженным - прим. ред.), немец по национальности, получил предложение об эвакуации в Германию в начале советской оккупации Эстонии в 1939 году. Вместо этого он решил остаться с прихожанами на улице Нигулисте в старом городе Таллинна, несмотря на то что сталинисты захватили церковную собственность.

Исторические коллеги Путина из сталинского НКВД замучили Святого Эдуарда до смерти в Кировской области до того, как был вынесен его смертный приговор в 1942 году.

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