Ханс Х Луйк: Канонизация эстонского святого как пощечина Владимиру Путину

Святой Эдуард Профитлих (которого папа Франциск на днях признал блаженным - прим. ред.), немец по национальности, получил предложение об эвакуации в Германию в начале советской оккупации Эстонии в 1939 году. Вместо этого он решил остаться с прихожанами на улице Нигулисте в старом городе Таллинна, несмотря на то что сталинисты захватили церковную собственность.