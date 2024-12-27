ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1038-й день) | Украина потратила почти 7 миллионов евро на содержание российских военнопленных
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Эстония привлекла патрульные корабли ВМС для охраны энергетических кабелей. НАТО увеличит присутствие в Балтийском море
Эстония привлечет патрульные корабли ВМС для охраны подводного кабеля Estlink 1, который обеспечивает энергетические связи между Эстонией и Финляндией.
„Наша задача — немедленно дать понять, что мы готовы защищать связь между Эстонией и Финляндией в том числе военными средствами“, — заявил глава ведомства Ханно Певкур. По его словам, действия эстонской стороны скоординированы с финским флотом и финской пограничной службой.
Решение было принято после того, как 25 декабря вышел из строя соединяющий Эстонию и Финляндию энергокабель Estlink 2. Тогда же стало известно о неисправностях трех других морских телекоммуникационных кабелей между странами. Сроки ремонта кабеля Estlink 2 оцениваются в семь месяцев.
На следующий день стало известно, что власти Финляндии задержали нефтяной танкер „Игл Эс“, который перевозил нефть из России в Египет. Танкер, ходящий под флагом Островов Кука, предположительно, является частью теневого флота России, который занимается поставками нефти в обход западных санкций.
Танкер обнаружили рядом с местом повреждения кабеля; он замедлял ход, когда в работе Estlink 2 начались помехи. Сейчас ведется расследование, которое призвано установить, связан ли „Игл Эс“ с повреждением кабеля и если да, то было ли оно случайным или же это спланированная диверсия.
Вопрос о повреждении Еstlink 2 уже обсуждался на уровне НАТО. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте 27 декабря заявил, что НАТО увеличит свое присутствие в Балтийском море, но когда именно и каким образом это произойдет, он не уточнил.
Власти России не сочли нужным предметно комментировать инцидент с кабелем. „Это совсем узкопрофильный вопрос, который вряд ли является прерогативой администрации президента“, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о задержании судна, перевозившего российскую нефть.
Российского певца Шарлота приговорили к пяти с половиной годам колонии-поселения
Приговор Самарского облсуда оказался значительно мягче наказания, запрошенного гособвинением: прокурор просил отправить певца в колонию на семь с половиной лет.
Поводом для возбуждения уголовного дела стали несколько видеороликов, записанных Шарлотом в 2023 году. На них он разрывал георгиевскую ленту и свой военный билет, сжигал паспорт и исполнял пародию на песню „День Победы“.
Azerbaijan Airlines: перед катастрофой самолет подвергся „внешнему физическому и техническому вмешательству“
Как заявила авиакомпания Azerbaijan Airlines, предварительные результаты расследования показали, что ее рейс Баку-Грозный, потерпевший крушение в Казахстане в среду, подвергся „внешнему физическому и техническому вмешательству“, пишет агентство Reuters.
Это заявление прозвучало после того, как глава Росавиации впервые признал, что в районе аэропорта Грозный перед прибытием лайнера вводился режим „Ковер“ из-за атаки украинских беспилотников „на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ“.
Azerbaijan Airlines также сообщила, что приостанавливает полеты еще в три российских города — Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов. Ранее в пятницу авиакомпания приняла аналогичное решение о временном прекращении полетов в семь городов России: в Минводы, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу.
„Интерфакс“ пишет, что авиационные власти Азербайджана приняли решение о приостановке полетов всех авиакомпаний из Баку в 10 городов России.
Птицы и туман: как российское ТВ освещало крушение самолета Azerbaijan Airlines
В день трагедии, 25 декабря, российские телеканалы воспроизводили версию о том, что в крушении пассажирского лайнера виноваты птицы. „Я так поняла, что ЧП, попала птица. Никакого не было ни пожара, ничего. Просто единственное — был взрыв, и потом начали выпадать эти маски“, — рассказывала выжившая пассажирка в эфире „Вестей“ на канале „Россия 1“.
Но основной линией пропаганды оставалась версия, что самолет не смог приземлиться в Грозном, а потом и в Махачкале из-за тумана. При этом на регионы Северного Кавказа утром в среду совершали атаку беспилотники — об это сообщали власти соседней Ингушетии и Северной Осетии. Телеканалы об этом не упоминали.
На следующий же день, когда все шире стали расходиться гипотезы военных экспертов о причастности к крушению российских средств ПВО, на телеканалах постепенно перестали говорить о тумане. Но российское телевидение, кроме выпуска „60 Минут“ на „России 1“, не показывало дыры в корпусе самолета: именно эти отверстия породили теорию, что он был сбит ракетой.
Про западную версию катастрофы упомянул лишь ведущий этой передачи Евгений Попов в эфире 26 декабря, сказав, что, „конечно, очень много конспирологических теорий“.
Зарубежные авиакомпании приостанавливают полеты в РФ
Три зарубежных авиакомпании временно приостановили полеты в Россию в связи с распространением версии о том, что причиной крушения самолета Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс из Баку в Грозный, стала российская ПВО, отражавшая атаку украинских дронов.
Первым это сделал израильский национальный перевозчик El Al. Компания 26 декабря заявила, что приостанавливает рейсы в Москву (в другие города РФ она не летает). Пока полеты прекращены на одну неделю.
Утром 27 декабря казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила на неопределенный срок полеты из Астаны в Екатеринбург „по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию“. При этом рейсы в находящиеся восточнее Екатеринбурга Омск и Новосибирск авиакомпания отменять не стала.
Вслед за этим Azerbaijan Airlines объявила, что с 28 декабря не будет летать в семь городов России — Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу (о приостановке рейсов в последние два города компания объявляла еще в день авиакатастрофы). При этом полеты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск Azerbaijan Airlines продолжит.
В Азербайджане считают, что причиной крушения самолета стало попадание ракеты российской ПВО — во время полета разбившегося лайнера на Кавказе отражали атаку украинских беспилотников. Источник в администрации Ильхама Алиева 27 декабря заявил, что Баку требует „признания факта, принесения извинений и выплаты соответствующих компенсаций“.
Власти России отказываются признавать ответственность за крушение самолета, ссылаясь на отсутствие результатов расследования. „Идет расследование этого авиационного инцидента и до выводов, которые будут сделаны по результатам расследования, мы не считаем себя вправе давать какие-то оценки, и не будем этого делать. У нас есть наши авиационные власти, которые могут это делать, и эта информация может быть только от них“, — сказал 27 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Росавиация признала, что в Чечне отражали атаку дронов перед крушением самолета
Самолет Azerbaijan Airlines не смог приземлиться в столице Чечни из-за режима „Ковер“, который вводился атак Украины, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
Перед крушением самолета в казахстанском Актау в районе аэропорта Грозный вводился режим „Ковер“, предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Режим был введен из-за атаки украинских беспилотников „на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ“, сказано в заявлении.
Ранее об атаке дронов на Грозный в момент прилета рейса Azerbaijan Airlines сообщали СМИ. Российские власти впервые подтвердили этот факт.
В комментарии главы Росавиации ничего не сказано о повреждениях, которые самолет мог получить в результате отражения атаки системой ПВО. О том, что самолет был поражен зенитной ракетой, накануне сообщали несколько СМИ со ссылкой на источники в Азербайджане.
„Кроме того, в районе аэропорта Грозный был плотный туман. На высоте 500 метров не было видимости“, — заявил сейчас глава Росавиации.
По словам Ядрова, командир воздушного судна предпринял две попытки посадить самолет в Грозном, „которые были безуспешны“. „Командиру предлагались другие аэропорты. Он принял решение следовать в аэропорт Актау“, — утверждает глава Росавиации.
Он признал, что есть „много разных обстоятельств, которые необходимо совместно расследовать“, не упомянув действия, которые могли выполнять российские военные, отражая атаку беспилотников. „К этой работе в сотрудничестве с коллегами мы полностью готовы“, — сказал Ядров.
На содержание российских военнопленных Украина потратила семь млн долларов
С марта 2022 года по июнь 2024 года Министерство юстиции Украины создало четыре лагеря специально для содержания российских военнопленных, сообщила Счетная палата Украины в тематическом аудиторском отчете.
Помимо этих лагерей, российские военнопленные также содержатся более чем в пятидесяти участках, которые находятся в существующих учреждениях исполнения наказаний, со ссылкой на отчет пишет „Интерфакс Украина“.
В целом на их содержание за все время войны было направлено 294,2 млн гривен (около 7 млн долларов, или 6,7 млн евро по текущему официальному курсу), следует из документа.
Значительную поддержку для обеспечения надлежащих условий содержания пленных предоставили благотворительные организации и иностранные партнеры, среди них Международный комитет Красного Креста, отмечается в отчете.
FT: при производстве „Орешника“ использовали немецкие и японские системы металлообработки
Журналисты Financial Times выяснили, что производитель межконтинентальных баллистических ракет — Московский институт теплотехники (МИТ) — и концерн „Созвездие“ все еще зависят от иностранных технологий, подпадающих под западные санкции.
По утверждению украинской разведки, эти организации отвечают за разработку экспериментальной баллистической ракеты „Орешник“.
Как следует из публикации FT, МИТ и „Созвездие“ в объявлениях о найме в 2024 году сообщали, что работают с японской системой Fanuc и немецкими Siemens и Haidenhein. Все три компании производят системы управления для станков с числовым программным управлением (ЧПУ).
Система Fanuc была также замечена на видео центра „Титан-Баррикады“ — еще одной компании, которая участвует в производстве „Орешника“, пишет издание.
Haidenhein использует компания „Стан“, которая пытается наладить производство станков с ЧПУ в России.
FT отмечает, что прекращение поставок в России оборудования с такими системами был приоритетным для стран Запада. Тем не менее, по данным газеты, с начала 2024 года в Россию поступило оборудование с компонентами Heidenhain минимум на 3 млн долларов.
В Сеуле заявили, что попавший в украинский плен военный КНДР умер от ран
Южнокорейская разведка заявила, что северокорейский солдат, захваченный живым в плен во время боевых действий между Россией и Украиной, умер от ранений, сообщает агентство Yonhap.
Ранее в пятницу в Сеуле сообщили, что разведка подтвердила факт захвата украинскими военными северокорейского солдата.
„Благодаря обмену информацией в режиме реального времени с разведывательной службой союзной страны было подтверждено, что один раненый северокорейский солдат был взят в плен“, — говорилось в заявлении Национальной разведывательной службы Южной Кореи.
Фотография солдата, предположительно взятого в плен, ранее появилась в соцсетях, украинские власти эту информацию официально не комментировали.
Источник AFP в южнокорейской разведке заявил, что военнослужащего действительно захватила украинская армия, но где именно это произошло — неизвестно.
В аэропорту Грозного приостановливали полеты
План „Ковер“ был введен в международном аэропорту в Грозном, прилеты и вылеты временно ограничены, сообщил „Интерфаксу“ генеральный директор аэропорта Альви Шахгириев.
„Аэропорт закрыт по плану „Ковер“, не принимаем и не выпускаем (воздушные суда — ИФ). План „Ковер“ был объявлен в 05:08 мск“, — сказал он.
Два дня назад летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines разбился при аварийной посадки под казахстанским Актау.
В четверг анонимные источники Euronews, Reuters, турецкого Anadolu и азербайджанских СМИ в структурах власти Азербайджана заявили, что самолет перед крушением мог быть поврежден зенитной ракетой в Чечне во время работы ПВО при налете беспилотников в регионе. Официально Россия, Азербайджан и Казахстан не выдвигают версий, призывая воздерживаться от „спекуляций“.
План „Ковер“, о котором заявил директор аэропорта в Грозном, вводится в случае атак дронов. Чечня начиная с осени уже не раз подвергалась атакам беспилотников.
Ранее в пятницу ограничения вводились в аэропорту Сочи, Волгограда, Астрахани и Казани.
ЕС предложит новый пакет санкций против „теневого флота“ РФ
После очередного разрыва подводного кабеля в Балтийском море Евросоюз намерен принять „дальнейшие меры“, включая санкции против российского „теневого флота“, сообщает DW.
Европейский Союз пригрозил ввести дополнительный пакет санкций против так называемого „теневого флота“ России после очередного повреждения подземного кабеля в Балтийском море и высадки финских властей на борт подозреваемого в преступлении нефтяного танкера. „Подозреваемое судно является частью российского „теневого флота“, который угрожает безопасности и окружающей среде, одновременно финансируя военный бюджет России. Мы предложим дальнейшие меры, включая санкции, направленные на этот флот“, - говорится в опубликованном вечером в четверг, 26 декабря, на сайте Евросоюза совместном заявлении Европейской комиссии и верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас.
Представители Евросоюза отметили оперативные и слаженные действия властей Финляндии и заявили, что в качестве ответа на произошедшие инциденты согласуют действия по усилению защиты подводных кабелей, „включая улучшенный обмен информацией, новые технологии обнаружения, а также возможности подводного ремонта и международное сотрудничество“. „Мы работаем с финскими властями над текущим расследованием. Мы полностью солидарны с Финляндией, Эстонией и Германией“, - говорится в совместном пресс-релизе чиновников ЕС.
Под „теневым флотом“ РФ понимаются танкеры, которые ходят под иностранными флагами - их Россия использует для обхода нефтяного эмбарго, введенного два года назад в связи с войной в Украине. Для „теневого флота“ используются старые и часто незастрахованные танкеры, чтобы экспортировать сырую нефть и нефтепродукты в обход международных санкций.
Воздушные силы Украины заявили об отражении атаки 24 российских дронов, в том числе беспилотников-имитаторов
Россия в ночь на пятницу атаковала Украину 24 ударными беспилотниками, а также двумя баллистическими ракетами „Искандер-М“, говорилось в утренней сводке Воздушных сил ВСУ.
Согласно заявлению, было сбито 13 дронов-камикадзе и беспилотников-имитаторов других типов, еще 11 беспилотников-имитаторов были „локационно потеряны“.
Накануне Воздушные силы отчитывались об отражении атаки 31 дрона, а еще днем ранее Россия нанесла массированный комбинированный удар десятками ракет и более 100 беспилотниками.
Российские власти отчитались о 13 сбитых дронах; в нескольких аэропортах вводили ограничения
Средства ПВО минувшей ночью сбили 13 украинских беспилотников над территорией пяти областей, сообщило Минобороны России.
„Дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов: пять БПЛА сбиты над территорией Брянской области, три — над территорией Курской области, по два — над территориями Белгородской и Тульской областей и один — над территорией Астраханской области“, — говорится в сообщении.
По данным правительства Курской области, на территории региона также сбили ракету.
Росавиация также сообщала, что в аэропортах Сочи и Казани введены временные ограничения. Причина не называется, но ведомство уточняет, что это делается „для обеспечения безопасности полетов“.
В аэропорту Казани уже вводили ограничения в среду, когда российские власти отчитывались об уничтожении 59 украинских дронов.
Использованы материалы DW, Meduza и BBC News Русская служба.