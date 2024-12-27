ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1038-й день) | Украина потратила почти 7 миллионов евро на содержание российских военнопленных

Власти России не сочли нужным предметно комментировать инцидент с кабелем. „Это совсем узкопрофильный вопрос, который вряд ли является прерогативой администрации президента“, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о задержании судна, перевозившего российскую нефть.

Вопрос о повреждении Еstlink 2 уже обсуждался на уровне НАТО. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте 27 декабря заявил , что НАТО увеличит свое присутствие в Балтийском море, но когда именно и каким образом это произойдет, он не уточнил.

Танкер обнаружили рядом с местом повреждения кабеля; он замедлял ход, когда в работе Estlink 2 начались помехи. Сейчас ведется расследование, которое призвано установить, связан ли „Игл Эс“ с повреждением кабеля и если да, то было ли оно случайным или же это спланированная диверсия.

На следующий день стало известно, что власти Финляндии задержали нефтяной танкер „Игл Эс“, который перевозил нефть из России в Египет. Танкер, ходящий под флагом Островов Кука, предположительно, является частью теневого флота России, который занимается поставками нефти в обход западных санкций.

Решение было принято после того, как 25 декабря вышел из строя соединяющий Эстонию и Финляндию энергокабель Estlink 2. Тогда же стало известно о неисправностях трех других морских телекоммуникационных кабелей между странами. Сроки ремонта кабеля Estlink 2 оцениваются в семь месяцев.

„Наша задача — немедленно дать понять, что мы готовы защищать связь между Эстонией и Финляндией в том числе военными средствами“, — заявил глава ведомства Ханно Певкур. По его словам, действия эстонской стороны скоординированы с финским флотом и финской пограничной службой.

Эстония привлечет патрульные корабли ВМС для охраны подводного кабеля Estlink 1, который обеспечивает энергетические связи между Эстонией и Финляндией.

Но основной линией пропаганды оставалась версия, что самолет не смог приземлиться в Грозном, а потом и в Махачкале из-за тумана. При этом на регионы Северного Кавказа утром в среду совершали атаку беспилотники — об это сообщали власти соседней Ингушетии и Северной Осетии. Телеканалы об этом не упоминали.

В день трагедии, 25 декабря, российские телеканалы воспроизводили версию о том, что в крушении пассажирского лайнера виноваты птицы. „Я так поняла, что ЧП, попала птица. Никакого не было ни пожара, ничего. Просто единственное — был взрыв, и потом начали выпадать эти маски“, — рассказывала выжившая пассажирка в эфире „Вестей“ на канале „Россия 1“.

„Интерфакс“ пишет, что авиационные власти Азербайджана приняли решение о приостановке полетов всех авиакомпаний из Баку в 10 городов России.

Azerbaijan Airlines также сообщила, что приостанавливает полеты еще в три российских города — Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов. Ранее в пятницу авиакомпания приняла аналогичное решение о временном прекращении полетов в семь городов России: в Минводы, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу.

Это заявление прозвучало после того, как глава Росавиации впервые признал, что в районе аэропорта Грозный перед прибытием лайнера вводился режим „Ковер“ из-за атаки украинских беспилотников „на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ“.

Как заявила авиакомпания Azerbaijan Airlines, предварительные результаты расследования показали, что ее рейс Баку-Грозный, потерпевший крушение в Казахстане в среду, подвергся „внешнему физическому и техническому вмешательству“, пишет агентство Reuters.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали несколько видеороликов, записанных Шарлотом в 2023 году. На них он разрывал георгиевскую ленту и свой военный билет, сжигал паспорт и исполнял пародию на песню „День Победы“.

Приговор Самарского облсуда оказался значительно мягче наказания, запрошенного гособвинением: прокурор просил отправить певца в колонию на семь с половиной лет.

В Азербайджане считают, что причиной крушения самолета стало попадание ракеты российской ПВО — во время полета разбившегося лайнера на Кавказе отражали атаку украинских беспилотников. Источник в администрации Ильхама Алиева 27 декабря заявил , что Баку требует „признания факта, принесения извинений и выплаты соответствующих компенсаций“.

Вслед за этим Azerbaijan Airlines объявила, что с 28 декабря не будет летать в семь городов России — Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу (о приостановке рейсов в последние два города компания объявляла еще в день авиакатастрофы). При этом полеты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск Azerbaijan Airlines продолжит.

Утром 27 декабря казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила на неопределенный срок полеты из Астаны в Екатеринбург „по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию“. При этом рейсы в находящиеся восточнее Екатеринбурга Омск и Новосибирск авиакомпания отменять не стала.

Первым это сделал израильский национальный перевозчик El Al. Компания 26 декабря заявила, что приостанавливает рейсы в Москву (в другие города РФ она не летает). Пока полеты прекращены на одну неделю.

Три зарубежных авиакомпании временно приостановили полеты в Россию в связи с распространением версии о том, что причиной крушения самолета Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс из Баку в Грозный, стала российская ПВО, отражавшая атаку украинских дронов.

Про западную версию катастрофы упомянул лишь ведущий этой передачи Евгений Попов в эфире 26 декабря, сказав, что, „конечно, очень много конспирологических теорий“.

На следующий же день, когда все шире стали расходиться гипотезы военных экспертов о причастности к крушению российских средств ПВО, на телеканалах постепенно перестали говорить о тумане. Но российское телевидение, кроме выпуска „60 Минут“ на „России 1“, не показывало дыры в корпусе самолета: именно эти отверстия породили теорию, что он был сбит ракетой.

Власти России отказываются признавать ответственность за крушение самолета, ссылаясь на отсутствие результатов расследования. „Идет расследование этого авиационного инцидента и до выводов, которые будут сделаны по результатам расследования, мы не считаем себя вправе давать какие-то оценки, и не будем этого делать. У нас есть наши авиационные власти, которые могут это делать, и эта информация может быть только от них“, — сказал 27 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Росавиация признала, что в Чечне отражали атаку дронов перед крушением самолета

Самолет Azerbaijan Airlines не смог приземлиться в столице Чечни из-за режима „Ковер“, который вводился атак Украины, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Перед крушением самолета в казахстанском Актау в районе аэропорта Грозный вводился режим „Ковер“, предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Режим был введен из-за атаки украинских беспилотников „на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ“, сказано в заявлении.

Ранее об атаке дронов на Грозный в момент прилета рейса Azerbaijan Airlines сообщали СМИ. Российские власти впервые подтвердили этот факт.

В комментарии главы Росавиации ничего не сказано о повреждениях, которые самолет мог получить в результате отражения атаки системой ПВО. О том, что самолет был поражен зенитной ракетой, накануне сообщали несколько СМИ со ссылкой на источники в Азербайджане.

„Кроме того, в районе аэропорта Грозный был плотный туман. На высоте 500 метров не было видимости“, — заявил сейчас глава Росавиации.

По словам Ядрова, командир воздушного судна предпринял две попытки посадить самолет в Грозном, „которые были безуспешны“. „Командиру предлагались другие аэропорты. Он принял решение следовать в аэропорт Актау“, — утверждает глава Росавиации.