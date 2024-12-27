Футболист сборной Эстонии продолжит карьеру в старейшем клубе Греции

Иоан Яковлев, ставший чемпионом и обладателем Кубка Эстонии в 2024 году в составе таллиннской „Левадии“, продолжит свою карьеру в греческом клубе „Паниониос“. В Премиум-лиге Яковлев провел 34 матча, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. В Кубке Эстонии он отметился одним голом в четырёх играх. В составе сборной Эстонии в 2024 году он сыграл пять матчей и забил гол в игре против Азербайджана.

Матч с Азербайджаном стал значительным успехом для Иоана Яковлева. На 32-й минуте правый нападающий открыл счёт, забив первый гол в матче. Его выдающаяся игра не осталась незамеченной, и в итоге Яковлев был признан лучшим игроком матча как среди фанатов, так и среди экспертов.

Для тех, кто следит за эстонской Премиум лигой, имя Иоана Яковлева хорошо знакомо. В 2022 году он произвел впечатление в составе таллиннского „Калева“, продемонстрировав отличную игру и выдатный сезон. После этого Яковлев перешел в „Левадию“, где во втором сезоне подряд был ключевым игроком команды.

„Паниониос“, основанный в 1890 году, является старейшим футбольным клубом Греции. Последний раз команда играла в высшей лиге в сезоне 2019/20, после чего вылетела из-за финансовых проблем в четвёртую лигу. Однако уже в первом сезоне клуб вернулся в третью лигу, а в текущем сезоне выступает в первой лиге страны (Вторая Суперлига Греции).

В истории клуба дважды был завоеван Кубок Греции — в 1979 и 1998 годах.