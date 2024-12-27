Правда ли, что твит американки, интересовавшейся прямой линией Путина, собрал около полмиллиона просмотров?

19 декабря в России прошла ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным, в ходе которой российский президент отвечал на вопросы граждан РФ и иностранных журналистов. В тот же день в русскоязычном сегменте соцсетей появился скриншот более раннего твита некоей Венди Паркер (@whendycomes), которая якобы от лица „множества людей“ хотела попросить Путина „остановить ЛГБТК+-фриков“. Твит будто бы набрал 470 000 просмотров, а некоторые комментарии простых американцев под ним („Никаких вопросов. Просто было бы круто, если бы он стал нашим президентом“, „Владимир Путин, пожалуйста, наведите порядок в нашей стране“ и т. д.) — большое число лайков.Основной площадкой распространения этих скриншотов с соответствующим комментарием стал Telegram, где их публиковали каналы „Nе.Сахар“ (224 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Соловьёв“ (188 000), „Дядя Слава“ (183 000), „Россия сейчас“ (157 000), Voblya (118 000) и др.

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоялась 19 декабря 2024 года и в третий раз была совмещена с прямой линией. В течение четырёх с половиной часов политик отвечал на вопросы как обычных граждан, так и журналистов, в том числе иностранных. Большая часть вопросов касалась социальных проблем россиян, однако затрагивались и международные темы, такие как война в Украине и события в Сирии. Задать свой вопрос можно было пятью разными способами: через сайт, SMS, MMS, мобильное приложение и социальные сети.

Твит Венди Паркер якобы был опубликован 17 декабря, за два дня до пресс-конференции. Судя по синей галочке, аккаунт Паркер верифицирован, то есть его владелица на момент получения статуса подтвердила свою личность и активно вела блог.