Единственное в Финляндии кабельное судно вышло на место повреждения Estlink 2(14)
Патрульное судно военно-морских сил Эстонии будет отправлено для защиты и охраны электрических кабелей между Эстонией и Финляндией. В свою очередь из финского порта Турку к месту повреждения подводного кабеля Estlink 2 отправилось кабельное ремонтное судно Telepaatti, сообщает Yle.
Telepaatti, название которого объединяет слова „tele“ (телекоммуникации) и „paatti“ (судно, лодка) – единственное финское судно для ремонта и прокладки кабелей, способное в условиях открытого моря ремонтировать поврежденные кабели в Финском заливе.
Директор по безопасности телеоператора Elisa в Финляндии Яакко Валлениус заявил в четверг, 26 декабря, что ремонтное судно отправится из Финляндии как можно скорее. Однако пока неизвестно, когда можно будет начать ремонтные работы.
Финское подразделение Elisa подтвердило в четверг, что в двух её подводных кабелях возникли неполадки.
Эстонское патрульное судно будет охранять второй электрокабель Estlink 1
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил в соцсети X, что патрульное судно военно-морских сил будет отправлено для защиты и охраны электрических кабелей между Эстонией и Финляндией.
– Мы решили отправить наши военно-морские силы в район Estlink 1, чтобы обеспечить защиту нашему энергетическое соединению с Финляндией.
Министр обороны Певкур подчеркнул, что государство должно реагировать на такие инциденты, как разрыв Estlink 2, и посылать четкий сигнал о том, что при атаке на критически важную инфраструктуру последуют конкретные действия.
„Конечно, следствие должно выяснить все детали разрыва кабеля Estlink 2 и кабелей связи, но наша задача - немедленно дать четкий сигнал о том, что мы готовы защищать соединения между Эстонией и Финляндией в том числе военными средствами“, - сказал он.
Певкур добавил, что в результате поломки Estlink 2 важно сохранить энергетическую связь между Эстонией и Финляндией и обеспечить защиту критически важной инфраструктуры. „Поэтому я благодарен, что и Главнокомандующий Силами обороны, и морские силы понимают необходимость обеспечения защиты подводного кабеля и готовы оперативно начать соответствующую операцию в Финском заливе“, - заявил министр обороны.
„Задачей Сил обороны является отражение военных атак на Эстонскую Республику. Силы обороны также готовы предотвращать нападения на нашу энергетическую инфраструктуру на море невоенными средствами и организовывать военное сотрудничество в обеспечении морской безопасности. Морские силы готовы к таким задачам. Мы находимся в контакте с нашими финскими коллегами, а также с Верховным главнокомандующим европейскими силами НАТО, чтобы обсуждать участие союзников в защите нашей критически важной инфраструктуры. Наше послание конкретное – мы защищаем себя и наши соединения“, – заявил генерал-майор Андрус Мерило.
По словам заместителя командующего ВМС капитана Йохана-Элиаса Сельямаа, флот готов к операции. „Рано утром мы отправили команду в путь и начнем патрулирование на Estlink 1. Кроме того, мы находимся в активном контакте с ВМС и пограничниками Финляндии и действуем скоординировано“, - сказал Сельямаа.
На защиту кабеля Estlink 1 ВМС Эстонии отправляют корабль Raju.