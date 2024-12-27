Единственное в Финляндии кабельное судно вышло на место повреждения Estlink 2

Telepaatti, название которого объединяет слова „tele“ (телекоммуникации) и „paatti“ (судно, лодка) – единственное финское судно для ремонта и прокладки кабелей, способное в условиях открытого моря ремонтировать поврежденные кабели в Финском заливе.

Директор по безопасности телеоператора Elisa в Финляндии Яакко Валлениус заявил в четверг, 26 декабря, что ремонтное судно отправится из Финляндии как можно скорее. Однако пока неизвестно, когда можно будет начать ремонтные работы.

Финское подразделение Elisa подтвердило в четверг, что в двух её подводных кабелях возникли неполадки.

Эстонское патрульное судно будет охранять второй электрокабель Estlink 1

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил в соцсети X , что патрульное судно военно-морских сил будет отправлено для защиты и охраны электрических кабелей между Эстонией и Финляндией.

– Мы решили отправить наши военно-морские силы в район Estlink 1, чтобы обеспечить защиту нашему энергетическое соединению с Финляндией.

Министр обороны Певкур подчеркнул, что государство должно реагировать на такие инциденты, как разрыв Estlink 2, и посылать четкий сигнал о том, что при атаке на критически важную инфраструктуру последуют конкретные действия.

„Конечно, следствие должно выяснить все детали разрыва кабеля Estlink 2 и кабелей связи, но наша задача - немедленно дать четкий сигнал о том, что мы готовы защищать соединения между Эстонией и Финляндией в том числе военными средствами“, - сказал он.

Певкур добавил, что в результате поломки Estlink 2 важно сохранить энергетическую связь между Эстонией и Финляндией и обеспечить защиту критически важной инфраструктуры. „Поэтому я благодарен, что и Главнокомандующий Силами обороны, и морские силы понимают необходимость обеспечения защиты подводного кабеля и готовы оперативно начать соответствующую операцию в Финском заливе“, - заявил министр обороны.