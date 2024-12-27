Circle K: Укрепление доллара сдерживает рост цен на топливо

По словам руководителя по ценообразованию на моторное топливо компании Circle K Индрека Сасси, курс доллара за последний квартал вырос на 7%, что помогает удерживать цены на мировом рынке на низком уровне. Если из-за более слабого, чем ожидалось, спроса в этом году в мире наблюдались значительные излишки предложения, что также способствовало снижению цен, то на следующий год прогноз по излишкам сокращен вдвое.

„Текущий прогноз избытка предложения нефтепродуктов в 2025 году сократился с 1 миллиона до примерно 500 000 баррелей в день. Всемирный банк во вторник повысил свои прогнозы экономического роста Китая на 2024 и 2025 годы. В то же время ожидаемый рост экономики Индии в 2025 году составит 5,9%“, - пояснил Сасси.

Рост экономики в Индии

Как и Всемирный банк, Международное энергетическое агентство прогнозирует в следующем году рост спроса на нефтепродукты со стороны Китая и Индии – одних из крупнейших экономик мира – на 1,7% и 3,2% соответственно.

„Что касается Китая, прогнозы тут более осторожные, поскольку на потребление топлива в стране значительно влияет бум электромобилей. Например, Китай продает за год в десять раз больше электромобилей, чем Норвегия, Швеция и Исландия вместе взятые, которые являются лидерами по использованию электромобилей в Европе, – отметил Сасси. – В то же время ожидается, что с точки зрения мирового рынка растущая экономика Индии может начать компенсировать возникший разрыв“.

В Эстонии вырастут акцизы

Помимо колебаний на мировом рынке, на цену топлива в Эстонии в следующем году повлияет и повышение акцизов. Акциз на дизельное топливо вырастет с 1 мая, а на бензин – с 1 июля. В совокупности с повышением налога с оборота это увеличит цену литра дизеля на 3,3 цента, а бензина – на 6,3 цента.

„Повышение акцизов будет происходить ежегодно до 2027 года, когда их уровень должен достигнуть докризисного“, - добавил Сасси.

До конца праздников, то есть до 2 января, клиенты Circle K смогут заправляться топливом – включая сжиженный газ (LPG) – со скидкой в 10 центов за литр.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить