28.12.2024, 10:32
Энерготрейдер: сбой в работе Estlink 2 может привести к разнице в цене почти в 40 евро между Эстонией и Финляндией(2)
фиксированные пакеты электроэнергии подорожают
ФОТО: | Ekspress Meedia
Прямое влияние сбоя в работе Estlink 2 на среднюю цену электроэнергии за год может составить около 10 евро за мегаватт-час, считает член правления энерготрейдера Baltic Energy Partners Марко Алликсон.
В конце ноября на рынке электроэнергии состоялись важные публичные торги с предложением более низкой цены, в ходе которых продавцы и трейдеры электроэнергии смогли приобрести финансовый инструмент (FTR) для хеджирования разницы цен между Финляндией и Эстонией в 2025 году. Цена за мегаватт на аукционе составила 27,53 евро, а это свидетельствует о том, что еще месяц назад участники рынка прогнозировали, что в следующем году цена на электроэнергию в Эстонии будет в среднем именно на столько дороже, чем в Финляндии.
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