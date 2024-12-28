Энерготрейдер: сбой в работе Estlink 2 может привести к разнице в цене почти в 40 евро между Эстонией и Финляндией

В конце ноября на рынке электроэнергии состоялись важные публичные торги с предложением более низкой цены, в ходе которых продавцы и трейдеры электроэнергии смогли приобрести финансовый инструмент (FTR) для хеджирования разницы цен между Финляндией и Эстонией в 2025 году. Цена за мегаватт на аукционе составила 27,53 евро, а это свидетельствует о том, что еще месяц назад участники рынка прогнозировали, что в следующем году цена на электроэнергию в Эстонии будет в среднем именно на столько дороже, чем в Финляндии.