Поздравляем! Звезда эстонского плавания Энели Ефимова празднует свой 18-й день рождения

По случаю важного дня рождения самой яркой будущей надежды эстонского плавания, уже ставшей суперзвездой, Delfi публикует галерею с первыми фотографиями 2017 года. Сегодня, семь лет спустя, Энели Ефимова — пятикратная призерка титульных соревнований, и, судя по всему, её самые большие достижения в мире плавания ещё впереди.

Прошедший год стал эпохальным для Энели Ефимовой. В июне 2024 года, в возрасте 17 лет, она завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в Белграде, победив на дистанции 100 метров брассом с результатом 1:06,41. Эта победа стала первой медалью Ефимовой в категории взрослых на длинной воде и историческим достижением, так как она стала первой эстонской пловчихой, выигравшей золото на чемпионате Европы на длинной воде. До этого только Трийн Альянд завоевала медаль на таких соревнованиях, получив серебро в 2012 году на 50 метров баттерфляем.

Значимым событием для эстонского плавания стал также финал чемпионата Европы, где помимо победы Ефимовой, в финале на одной дистанции выступила и Юлия Романюк, что стало первым случаем, когда две эстонки одновременно участвовали в финале чемпионата Европы.

В июле 2024 года Энели вновь продемонстрировала отличные результаты, заняв первое место на чемпионате Европы на 100 метров брассом с результатом 1:06,12, всего на 0,04 секунды отстав от собственного рекорда, установившегося в полуфинале (1:06,08).

На Олимпиаде в Париже Ефимова заняла седьмое место на дистанции 100 метров брассом, преодолев дистанцию за 1:06,50. Этот результат стал историческим для Эстонии, так как она стала первой эстонской спортсменкой, вышедшей в финал Олимпийских игр по плаванию.