27.12.2024, 16:30
Ханно Певкур: в настоящее время нет необходимости использовать 4-ю статью устава НАТО
ФОТО: | Delfi Meedia
По словам министра обороны Ханно Певкури (Партия реформ), нет необходимости приводить в действие 4-ю статью устава НАТО, поскольку это ничего сейчас не даст.
Сегодня утром военно-морской флот начал патрулирование подводного кабеля Estlink 1 с помощью патрульных судов, чтобы обезопасить энергетическое соединение между Эстонией и Финляндией. По словам Певкура, судно Raju будет находиться там столько, сколько потребуется.
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