Новости Эстонии
27.12.2024, 16:30

Ханно Певкур: в настоящее время нет необходимости использовать 4-ю статью устава НАТО

 
Ханно Певкур
Ханно Певкур
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

По словам министра обороны Ханно Певкури (Партия реформ), нет необходимости приводить в действие 4-ю статью устава НАТО, поскольку это ничего сейчас не даст.

Сегодня утром военно-морской флот начал патрулирование подводного кабеля Estlink 1 с помощью патрульных судов, чтобы обезопасить энергетическое соединение между Эстонией и Финляндией. По словам Певкура, судно Raju будет находиться там столько, сколько потребуется.

„Мы будем находиться в режиме ожидания до конца марта, но будем пересматривать ситуацию на постоянной основе. У нас есть четкое понимание того, что Estlink 1 должен работать, что нет никаких препятствий для того, чтобы судно оставалось там, мы сможем справиться“, - сказал министр.

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