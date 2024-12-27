Ханно Певкур: в настоящее время нет необходимости использовать 4-ю статью устава НАТО

Сегодня утром военно-морской флот начал патрулирование подводного кабеля Estlink 1 с помощью патрульных судов, чтобы обезопасить энергетическое соединение между Эстонией и Финляндией. По словам Певкура, судно Raju будет находиться там столько, сколько потребуется.

„Мы будем находиться в режиме ожидания до конца марта, но будем пересматривать ситуацию на постоянной основе. У нас есть четкое понимание того, что Estlink 1 должен работать, что нет никаких препятствий для того, чтобы судно оставалось там, мы сможем справиться“, - сказал министр.