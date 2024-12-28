Охота за выгодой. Какие скидки предлагают магазины и аптеки в декабре?

„Декабрь – важнейший сезон для розничной торговли, поэтому все делают выгодные предложения для привлечения клиентов, – признает Лийна Пярлин. – В Prisma цены всегда прозрачны – мы не повышаем обычные цены только для того, чтобы показать большой процент скидки. Если какой-то акционный товар нравится, его стоит купить, так как из-за высокого спроса позже он может быть недоступен“.

И все же продавцы констатируют: декабрь – самый богатый на скидки и акции месяц. Что это – маркетинговый ход или же реальное снижение цен?

Та же картина – и в Selver: „Подготовка к Рождеству в розничной торговле начинается уже ранней осенью, когда нужно заранее планировать и заказывать сезонные товары. В октябре рождественские товары поступают на склады, а к ноябрю их выкладывают в торговых залах“.

„Эстонские потребители рассудительны – они начинают выбирать рождественские подарки уже в ноябре, чтобы распределить расходы, – рассказывает представитель Rimi Eesti Марта Вихтре . – А рождественские продукты – например, пряники, сладости, кровяные колбасы – появились в наших магазинах уже в сентябре–октябре, вдохновляющие витрины были готовы к середине ноября“.

„Первые рождественские товары, включая сладости и адвент-календари, появляются в магазинах Prisma уже в сентябре, а в ноябре поступает в продажу праздничная одежда. Наша цель – дать клиентам возможность сделать рождественские покупки спокойно и выгодно, – говорит представитель Prisma Peremarket Лийна Пярлин . – Для постоянных клиентов действует специальная кампания, позволяющая покупать заранее, избегая стресса непосредственно перед праздниками“.

Не секрет, что в связи с повышением цен многим жителям Эстонии приходится экономить даже в период зимних праздников. Но и магазины, что называется, держат нос по ветру – чтобы стимулировать рачительных покупателей, объявляют скидки намного раньше. Так, что осенние распродажи плавно переходят в предрождественские и предновогодние.

Как утверждают представители розничной сети Selver, ежедневно в магазинах их сети предлагают около 2000 товаров с „самой привлекательной ценой на рынке“ – и не только под Новый год. Плюс у них действует так называемая концепция „постоянно выгодных цен“, в рамках которой около 700 популярных товаров предлагают по разумной цене на протяжении длительного времени.

„Так клиенты могут лучше планировать свой бюджет, принимать осознанные решения, а в сложные времена полагаться на наше обещание лучшей цены“, – говорит Лийна Пярлин. – Некоторые наши кампании ориентированы на постоянных покупателей, другие – на определенные возрастные группы, хобби или интересы.

В Prisma уверяют, что держат цены максимально низкими круглый год, а не только во время краткосрочных акций.

Клиенты тоже влияют на то, как розничные сети реализуют свои акционные стратегии.

„Конкуренция между розничными торговцами – высока, и скидочные кампании помогают выделиться, – говорит Вихтре. – Мы стремимся вдохновлять людей, предлагая идеи – что поставить на праздничный стол или как упаковать подарки“.

„Декабрь – самый напряженный период для магазинов, когда совершается наибольшее количество покупок, – подчеркивает Марианн Ярвела , представитель Selver . – Тенденция показывает: отмечать Рождество часто начинают довольно рано – чтобы празднования с дружескими компаниями не пересекались с семейными мероприятиями. Мы замечаем, что клиенты предпочитают заранее приобретать рождественские подарки“.

„Таким образом, – отмечает Яаника Яааго, – можно и семью побаловать изысканными вкусами, и о бюджете позаботиться“.

Так, именно в декабре в магазинах сети можно приобрести по выгодным ценам продукты и деликатесы для торжества: свежую рыбу и икру, целого гуся и утку, утиные ножки, приготовленные по технологии су вид (sous vide, под вакуумом – прим. ред.), а также устрицы и гребешки, сыр с трюфелем и фаршированные финики.

По словам Яаники Яааго , представителя Maxima Eesti , перед Рождеством магазины делают более агрессивные скидочные предложения, чтобы привлечь покупателей, дабы те совершили праздничные покупки.

В Rimi анализируют привычки своих клиентов и в преддверии Нового года в качестве подведения итогов рассылают постоянным клиентам интересные факты об их покупательском поведении за прошедший год – например, сообщают, какой их любимый магазин или день покупок, или сколько товаров они приобрели.

„Сложная экономическая ситуация также влияет на выбор потребителей, что класть в корзину и ставить на стол. Увеличилось количество клиентов, которые ищут продукты с розовыми или желтыми ценниками, зная, что их цена ниже обычной“, – отмечает Марта Вихтре.

Цена и качество

Есть мнение, что в конце года магазины стремятся избавиться от залежалого товара или снижают цены на продукты с сомнительным качеством. Представители торговых сетей не согласны с этим утверждением.

„Мы не проводим крупных акций для реализации остатков, – говорят в Rimi. – Таких остатков просто нет, поскольку у продуктов всегда есть свои сроки „Годен до“ или „Лучше употребить до“, которые мы обязаны соблюдать. Качество продуктов в декабре не отличается от их качества в марте или июле“.

Наоборот, по словам представителя розничной сети, людей призывают к разумному потреблению и обдумыванию своих покупок.

„Если для получения скидки нужно купить более двух товаров, второй товар можно пожертвовать Продовольственному банку, если он вам не нужен в таком количестве“, – напоминает Марта Вихтре.

Акционная цена не означает низкое качество товара, считают в Maxima.

„Ни одна розничная сеть сознательно не станет продавать некачественную продукцию. Так как основное направление нашего бизнеса – это продукты питания и напитки, утверждать, что акции проводятся для реализации залежавшихся товаров, неправильно. Срок годности продуктов строго регламентирован, и качество товаров в декабре ничем не отличается от их качества в марте или июле“, – подчеркивает Яаника Яааго.

Поэтому в торговых сетях рекомендуют некоторые акционные товары покупать впрок.