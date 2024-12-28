Охота за выгодой. Какие скидки предлагают магазины и аптеки в декабре?(1)
С приближением Нового года в магазинах царит предпраздничный ажиотаж. Декабрьские акции привлекают многих – ведь это хорошая возможность приобрести по сниженным ценам не только подарки, но и повседневные товары или продукты „про запас“. „МК-Эстония“ узнала, какие кампании проводят крупные розничные сети и аптеки перед зимними праздниками и стоит ли покупать товары впрок.
Не секрет, что в связи с повышением цен многим жителям Эстонии приходится экономить даже в период зимних праздников. Но и магазины, что называется, держат нос по ветру – чтобы стимулировать рачительных покупателей, объявляют скидки намного раньше. Так, что осенние распродажи плавно переходят в предрождественские и предновогодние.
На подогреве спроса
„Первые рождественские товары, включая сладости и адвент-календари, появляются в магазинах Prisma уже в сентябре, а в ноябре поступает в продажу праздничная одежда. Наша цель – дать клиентам возможность сделать рождественские покупки спокойно и выгодно, – говорит представитель Prisma Peremarket Лийна Пярлин. – Для постоянных клиентов действует специальная кампания, позволяющая покупать заранее, избегая стресса непосредственно перед праздниками“.
Подобный подход практикует и сеть магазинов Rimi.
„Эстонские потребители рассудительны – они начинают выбирать рождественские подарки уже в ноябре, чтобы распределить расходы, – рассказывает представитель Rimi Eesti Марта Вихтре. – А рождественские продукты – например, пряники, сладости, кровяные колбасы – появились в наших магазинах уже в сентябре–октябре, вдохновляющие витрины были готовы к середине ноября“.
Та же картина – и в Selver: „Подготовка к Рождеству в розничной торговле начинается уже ранней осенью, когда нужно заранее планировать и заказывать сезонные товары. В октябре рождественские товары поступают на склады, а к ноябрю их выкладывают в торговых залах“.
Воронка предложений
И все же продавцы констатируют: декабрь – самый богатый на скидки и акции месяц. Что это – маркетинговый ход или же реальное снижение цен?
„Декабрь – важнейший сезон для розничной торговли, поэтому все делают выгодные предложения для привлечения клиентов, – признает Лийна Пярлин. – В Prisma цены всегда прозрачны – мы не повышаем обычные цены только для того, чтобы показать большой процент скидки. Если какой-то акционный товар нравится, его стоит купить, так как из-за высокого спроса позже он может быть недоступен“.
По словам Яаники Яааго, представителя Maxima Eesti, перед Рождеством магазины делают более агрессивные скидочные предложения, чтобы привлечь покупателей, дабы те совершили праздничные покупки.
Так, именно в декабре в магазинах сети можно приобрести по выгодным ценам продукты и деликатесы для торжества: свежую рыбу и икру, целого гуся и утку, утиные ножки, приготовленные по технологии су вид (sous vide, под вакуумом – прим. ред.), а также устрицы и гребешки, сыр с трюфелем и фаршированные финики.
„Таким образом, – отмечает Яаника Яааго, – можно и семью побаловать изысканными вкусами, и о бюджете позаботиться“.
„Декабрь – самый напряженный период для магазинов, когда совершается наибольшее количество покупок, – подчеркивает Марианн Ярвела, представитель Selver. – Тенденция показывает: отмечать Рождество часто начинают довольно рано – чтобы празднования с дружескими компаниями не пересекались с семейными мероприятиями. Мы замечаем, что клиенты предпочитают заранее приобретать рождественские подарки“.
„Конкуренция между розничными торговцами – высока, и скидочные кампании помогают выделиться, – говорит Вихтре. – Мы стремимся вдохновлять людей, предлагая идеи – что поставить на праздничный стол или как упаковать подарки“.
Спрос рождает предложение
Клиенты тоже влияют на то, как розничные сети реализуют свои акционные стратегии.
В Prisma уверяют, что держат цены максимально низкими круглый год, а не только во время краткосрочных акций.
„Так клиенты могут лучше планировать свой бюджет, принимать осознанные решения, а в сложные времена полагаться на наше обещание лучшей цены“, – говорит Лийна Пярлин. – Некоторые наши кампании ориентированы на постоянных покупателей, другие – на определенные возрастные группы, хобби или интересы.
Как утверждают представители розничной сети Selver, ежедневно в магазинах их сети предлагают около 2000 товаров с „самой привлекательной ценой на рынке“ – и не только под Новый год. Плюс у них действует так называемая концепция „постоянно выгодных цен“, в рамках которой около 700 популярных товаров предлагают по разумной цене на протяжении длительного времени.
В Rimi анализируют привычки своих клиентов и в преддверии Нового года в качестве подведения итогов рассылают постоянным клиентам интересные факты об их покупательском поведении за прошедший год – например, сообщают, какой их любимый магазин или день покупок, или сколько товаров они приобрели.
„Сложная экономическая ситуация также влияет на выбор потребителей, что класть в корзину и ставить на стол. Увеличилось количество клиентов, которые ищут продукты с розовыми или желтыми ценниками, зная, что их цена ниже обычной“, – отмечает Марта Вихтре.
Цена и качество
Есть мнение, что в конце года магазины стремятся избавиться от залежалого товара или снижают цены на продукты с сомнительным качеством. Представители торговых сетей не согласны с этим утверждением.
„Мы не проводим крупных акций для реализации остатков, – говорят в Rimi. – Таких остатков просто нет, поскольку у продуктов всегда есть свои сроки „Годен до“ или „Лучше употребить до“, которые мы обязаны соблюдать. Качество продуктов в декабре не отличается от их качества в марте или июле“.
Наоборот, по словам представителя розничной сети, людей призывают к разумному потреблению и обдумыванию своих покупок.
„Если для получения скидки нужно купить более двух товаров, второй товар можно пожертвовать Продовольственному банку, если он вам не нужен в таком количестве“, – напоминает Марта Вихтре.
Акционная цена не означает низкое качество товара, считают в Maxima.
„Ни одна розничная сеть сознательно не станет продавать некачественную продукцию. Так как основное направление нашего бизнеса – это продукты питания и напитки, утверждать, что акции проводятся для реализации залежавшихся товаров, неправильно. Срок годности продуктов строго регламентирован, и качество товаров в декабре ничем не отличается от их качества в марте или июле“, – подчеркивает Яаника Яааго.
Поэтому в торговых сетях рекомендуют некоторые акционные товары покупать впрок.
В Rimi советуют: в дни крупных распродаж стоит запастись продуктами с большим сроком годности, которые можно хранить в кладовой или морозильной камере.
„Независимо от месяца, если вы видите товары с длительным сроком хранения по выгодной цене, стоит взять их с запасом. Зима еще впереди, и дома всегда должны быть основные запасы еды и воды на случай непредвиденных ситуаций, – рекомендуют в Maxima. – Это не только практично, но и экономно. Например, покупая кофейные зерна по скидке в большем объеме, вы значительно экономите“.
В аптеку – на распродажу
Не отстают от торговых сетей и аптеки, и в декабре можно встретить множество предложений со скидкой – как на лекарственные препараты, так и на сопутствующие товары.
Как отмечает Мариана Джаниашвили, провизор сети Südameapteek, чаще всего по акции можно купить сезонные средства, особенно востребованные в зимний период – например, препараты от кашля, насморка, боли и першения в горле, обезболивающие и жаропонижающие. А также витамины и минералы, комплексные витамины для детей и взрослых, скидки на средства популярных косметических брендов и подарочные комплекты.
В отличие от продовольственных товаров, с лекарственными средствами следует действовать осторожнее.
„Не покупайте слишком много: даже если товар по акции, не стоит приобретать его в больших количествах, особенно если вы не уверены, что сможете его использовать до окончания срока годности, – отмечает Мариана Джаниашвили. – А вот покупать во время акций впрок то, что вы регулярно используете – например, определённые лекарства, витамины, косметические средства или средства личной гигиены – может быть разумным решением“.
Фармацевт советует перед покупкой сравнить цены в разных сетях аптек, чтобы убедиться, что акция действительно выгодна.