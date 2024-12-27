В Пыхья-Таллинне открыли пункты сбора елок
В Пыхья-Таллинне открыто шесть временных пунктов сбора праздничных елей. Ели можно бесплатно сдать до 30 января.
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, жители могут поступить экологично и отнести рождественскую елку, радовавшую их во время праздников, в специальный контейнер. „В районе создано шесть пунктов приема елок“, — сказала старейшина и подчеркнула, что контейнеры предназначены исключительно для елок и пихт. Украшения должны быть сняты, а деревья не должны быть упакованы.
„Не бросайте свою любимую рождественскую елку рядом с мусорным баком, а принесите ее в специально предназначенные для этого контейнеры, чтобы она могла достойно отправиться на пенсию“, — сказала Таммур.
В Пыхья-Таллинне пункты сбора елок открыты с 27.12.2024 по 30.01.2025.
Контейнеры расположены:
- Копли, 69C – у ворот Коплиского кладбищенского парка со стороны улицы Копли
- Тёэстузе, 58 – недалеко от угла улиц Тёэстузе и Хундипеа
- Pelgulinna Selver (Сыле, 51)
- Сальме, 12 – рядом с культурным центром „Сальме“ на стоянке на углу улиц Сальме/Калеви
- улица Каларанна Т9 – на углу улиц Каларанна и Леннусадама (в конце улицы со стороны Ноблесснер)
- Нийне 2 – на стоянке за домом