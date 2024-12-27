В Пыхья-Таллинне открыли пункты сбора елок

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, жители могут поступить экологично и отнести рождественскую елку, радовавшую их во время праздников, в специальный контейнер. „В районе создано шесть пунктов приема елок“, — сказала старейшина и подчеркнула, что контейнеры предназначены исключительно для елок и пихт. Украшения должны быть сняты, а деревья не должны быть упакованы.

„Не бросайте свою любимую рождественскую елку рядом с мусорным баком, а принесите ее в специально предназначенные для этого контейнеры, чтобы она могла достойно отправиться на пенсию“, — сказала Таммур.

В Пыхья-Таллинне пункты сбора елок открыты с 27.12.2024 по 30.01.2025.

Контейнеры расположены:

- Копли, 69C – у ворот Коплиского кладбищенского парка со стороны улицы Копли

- Тёэстузе, 58 – недалеко от угла улиц Тёэстузе и Хундипеа

- Pelgulinna Selver (Сыле, 51)

- Сальме, 12 – рядом с культурным центром „Сальме“ на стоянке на углу улиц Сальме/Калеви

- улица Каларанна Т9 – на углу улиц Каларанна и Леннусадама (в конце улицы со стороны Ноблесснер)

- Нийне 2 – на стоянке за домом

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