СХЕМА | На время праздников Петровская площадь в Нарве будет закрыта для движения

Нарвская горуправа просит водителей обратить внимание на временные дорожные знаки и планировать свои маршруты заранее.

Перевозчик Lux Express также сообщил, что автобусы в праздничные дни будут останавливаться на улице Тулевику, в нескольких минутах ходьбы от пограничного перехода.

31 декабря на Петровской площади состоится праздничное мероприятие, где всех жителей и гостей города ждет насыщенная программа: шоу для детей, выступления артистов, музыка и танцы, а также красочный фейерверк ровно в полночь.

Масштабный праздник

Праздничная программа, 31 декабря, начнется уже в 18.00, а ее кульминацией, в полночь, станет праздничный фейерверк. В этом году, из крупных городов, только Нарва будет запускать новогодние ракеты. Таллинн встретит Новый год концертом и световым шоу, но без фейерверков, Тарту не проводит салют уже пятый год подряд, как и Пярну. (Помимо Нарвы, в этом году фейерверки по-прежнему останутся важной частью праздника в Кохтла-Ярве, Йыгева и Вильянди, - прим. RusDelfi.)

Как сказал „Нарвской газете“ заместитель руководителя отдела культуры Дмитрий Вергун, рассматривались разные предложения, но было принято решение провести именно фейерверк.

„Учтя обращения жителей, мы приняли именно такое решение. Город в новогоднюю ночь представляет собой, по сути, сплошной фейерверк – многие горожане запускают ракеты и петарды, а судя по прошлому опыту, на площади к полуночи соберутся тысячи человек“, – отметил Вергун.

Программа праздника:

18.00–20.00 Детская интерактивная развлекательная программа, „DJ Bear и друзья зовут веселиться“

20.00 Музыка новогоднего настроения

23.00 Праздничная программа „Любимые песни!“, Владимир Чердаков

23.40 Новогоднее обращение мэра Нарвы

23.50 Новогоднее обращение президента ЭР

00.00 Фейерверк

00.10–02.00 КИРИЛЛ АДЫЛИН & ДАВИД ПОПОВ COVER BAND, DJ BASSOFSKY

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