Эксперт: хулиганить в Балтийском море Путину помогает Китай, у Запада нет мер противодействия

Разрыв сетевого кабеля Estlink 2, по которому осуществлялись поставки электроэнергии из Финляндии в Эстонию , стал уже не первым инцидентом такого рода на Балтике: только в последние месяцы их было несколько.

Именно поэтому серьёзные следственные действия так и не проводились, а то же Yi Peng 3 неделю назад благополучно снялось с якоря „по инициативе экипажа“ и беспрепятственно покинуло Балтику , направляясь в Порт-Саид. С высокой степенью вероятности через какое-то время будет отпущено также и Eagle S – единственным основанием для продолжительного задержания тут могут стать обвинения в возможном нанесении экологического ущерба , но и они позволят обойтись штрафом. На мой взгляд, однако, данные, формально оправдывающие экипажи судов обстоятельства, и являются главным доводом в пользу того, что мы имеем дело с серией продуманных диверсий – Россия, как известно, постоянно стремится создать ситуации, в которых она не может быть со стопроцентной вероятностью привлечена к ответственности.

Предметом особого внимания, на мой взгляд, должна стать вовлечённость в эту деятельность китайских судов: КНР пока не пыталась открыто стать на сторону России в её конфликте с Западом, и такое поведение кораблей под флагом Китая и Гонконга не может не вызвать беспокойства – ведь если в отношении российских судов уже вводятся санкции и обсуждаются иные ограничения, то причин ограничивать китайское судоходство пока не находится.

Насколько вероятным представляется мне, что именно Кремль стоит за событиями на Балтике? Я полагаю, что данная версия является практически единственной достойной серьёзного обсуждения. С одной стороны, она точно соответствует путинской стратегии, согласно которой любой ущерб Западу, любой подрыв его стиля жизни и экономических возможностей самоценны, и потому соответствующие меры достойны реализации – тем более если есть шанс не быть формально обвинённым в диверсии и наказанным за неё.

Не будучи специалистом по проблемам безопасности и международному морскому праву, я бы акцентировал внимание на двух ответах – возможно, паллиативных и не слишком эффектных, но могущих изменить ситуацию к лучшему (я исхожу в данном случае из того, что никакого международного сотрудничества, которое могло бы проявиться в данном вопросе, не случится так как как минимум несколько крупных держав – Россия, Китай, Иран – не заинтересованы в изменении ситуации). Поэтому решения следует принять на уровне эксплуатантов инфраструктуры и стран, в территориальных водах или исключительных экономических зонах которых они находятся.

В первом случае следует рассмотреть вопрос о серьёзной дополнительной физической защите кабельных систем – например, укрытии их бетонными или стальными каркасами, исключающими их повреждение „подручными средствами“ типа тех же якорей проходящих судов или рыболовецких сетей. Во втором случае (если мы говорим именно о Балтике) можно предложить применить обычные визуальные средства контроля. Я исхожу из того факта, что Балтийское море полностью поделено на исключительные экономические зоны прибрежных государств, и судоходство осуществляется только в их пределах (а иногда, как в датских проливах, и в пределах территориальных вод).