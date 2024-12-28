Через границу в Нарве снова пытались провезти вещи с запрещенной символикой

24 декабря пограничники проверили багаж гражданина Литвы, который хотел въехать в Эстонию, и обнаружили вещи с запрещенными символами. Человеку объяснили, что такие символы запрещены в Эстонии, после чего он добровольно сдал вещи, и ему разрешили продолжить путешествие.

26 декабря пограничники проверили багаж двух граждан Румынии, въезжающих в Эстонию. Они нашли в нем предметы с запрещенной символикой. Пограничники сообщили иностранцам, что это незаконно, после чего они добровольно выбросили эти предметы и продолжили свой путь.

В этот же день пограничники при проверке багажа гражданина России, который ехал из своей страны, обнаружили предметы с запрещенной символикой. Россиянин добровольно сдал эти предметы и смог въехать в Эстонию.

Налогово-таможенный департамент обращает внимание, что с наступлением школьных каникул и праздников, несмотря на рекомендацию не ездить в Россию, число пересекающих границу может увеличиться.

Налогово-таможенный департамент напоминает, что с августа этого года на эстонско-российских пограничных пунктах проводится полный таможенный контроль, который продлевает время, затрачиваемое на пересечение границы. НТД просит пересекающих границу учитывать это при планировании поездки и запастись терпением.

Пограничные пункты и время работы

Пограничный пункт в Нарве, пересечь который могут только пешеходы, открыт ежедневно с 7:00 до 23:00.

Пограничные пункты Койдула и Лухамаа открыты круглосуточно, которые можно пересекать также на транспортных средствах.