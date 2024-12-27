Нарушение закона при пересечении границы, 10 иностранцев не пустили в Эстонию — что происходило в рождественские праздники на погранпункте в Нарве

Во время рождественских праздников пограничники на пограничном пункте в Нарве не пустили в Эстонию шесть граждан Молдовы и по одному гражданину из Израиля, Украины, России и Сент-Китс и Невиса. Наиболее распространенными причинами для этого были отсутствие необходимых документов, неясные ответы о цели визита или угроза общественному порядку.

23 декабря пограничники проверили багаж иностранца, покидающего Эстонию, и обнаружили три регистрационных номера американских автомобилей. Поскольку водитель не имел отношения к этим номерам, их изъяли. После оформления документов человек уехал в Россию.

Недалеко от погранпункта на реке Нарва рыбак ловил рыбу способом, который запрещен в стране. После того, как пограничники доставили мужчину в контрольно-пропускной пункт и оформили необходимые документы, это дело передали Департаменту окружающей среды.

Напомним, что с 15 декабря увеличилось время, за которое было возможно пройти границу, потому что из-за наступающих праздников стало больше людей, желающих отправиться в Россию. 20-23 декабря время ожидания перед погранпунктом составляло до 15 часов. Многим туристам приходилось ночевать в Нарве. 25 декабря, на удивление, очереди не было вовсе. С 26 декабря она снова появилась, но не настолько длинная. По оценке людей из тематических групп в социальных сетях, они стояли не больше двух-трех часов 26 декабря.

О том, как нарвитяне помогали ожидающим в очереди людям, RusDelfi писал 24 декабря „Не реагирует власть, возьмем в свои руки! Нарвитяне предлагают людям из очереди у погранпункта временный кров и бесплатную ночевку“

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