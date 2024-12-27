Лаури Лаатс: повреждение Estlink 2 подтверждает критическое значение сланцевой энергетики для Эстонии(1)
Повреждение подводного кабеля Estlink 2 подтверждает критическое значение сланцевой энергетики для Эстонии, и правительство должно сделать соответствующие выводы из этого инцидента, заявил председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу Лаури Лаатс.
Лаатс подчеркнул, что обеспечение энергетической безопасности должно быть надпартийной задачей, пообещав правительству всяческую поддержку в этом вопросе.
„Эстония и Финляндия получили своеобразный „рождественский подарок“ в виде поврежденных подводных кабелей, с большей долей вероятности это сделали преднамеренно. Наибольшее влияние на жителей Эстонии оказывает повреждение энергокабеля Estlink 2, что означает некую неопределенность в формировании цен на электроэнергию. Однако этот случай должен стать четким сигналом того, что необходимо заниматься обеспечением нашей энергетической безопасности“, - сказал Лаатс.
„Произошедшее доказывает ценность сланца и сланцевых электростанций - они могут гарантировать электроснабжение в непредвиденных ситуациях. В интересах энергетической безопасности необходимо предотвратить вывод сланцевых электростанций из эксплуатации и обеспечить их готовность к экстренным ситуациям“, - отметил он.
Лаатс добавил, что за последние десятилетия в сфере энергетики не была проделана необходимая работа, и сейчас следует активно заняться этой проблемой, поскольку других возможностей нет. „И Eesti Energia, и Госконтроль указывали на то, что уже в 2027 году Эстония может столкнуться с проблемами в надежности энергоснабжения, однако из-за вмешательства извне мы можем оказаться в подобной ситуации гораздо раньше, - сказал Лаатс. - Поэтому нам необходимо инвестировать в управляемые мощности, которые обеспечат энергетическую безопасность“.
„Также надеюсь, что вопросы, касающиеся безопасности подводной инфраструктуры в Балтийском море, будут под руководством Эстонии Финляндии находиться под пристальным вниманием союзников. Для нас эта инфраструктура имеет критическое значение, поэтому мы не можем быть сторонними наблюдателями, а должны действовать целенаправленно и разумно“, - добавил заместитель председателя Центристской партии.
Контекст
В четверг правительство Эстонии собралось на экстренное заседание по поводу повреждения кабелей, соединяющих Эстонию и Финляндию. После заседания в 18:00 прошла пресс-конференция.
На пресс-конференции выступил премьер-министр Кристен Михал. Кроме того, на ней присутствовали министр юстиции и цифровых технологий (Eesti 200) Лийса Пакоста и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. Михал сообщил, что подозреваемое судно было задержано. Расследование ведет Финляндия. Премьер-министр заверил, что уже обсудил ситуацию с премьер-министрами других стран. Никакой угрозы перебоев с электроэнергией в Эстонии нет, это же касается и услуги связи. У обычного пользователя никаких проблем возникнуть не должно.
Ляэнеметс подчеркнул, что нельзя считать произошедшее просто совпадением, его следует рассматривать как атаку. Пакоста в своем выступлении сказала, что задача Эстонии — убедиться, что виновные понесут справедливое наказание. „Мы готовы внести вклад и оказать помощь Финляндии“ - сказала она.
Журналист ERR задал вопрос о том, когда мы сможем назвать действия России террористической атакой против Эстонии и Финляндии.
Михал: Говоря об этом инциденте, финны утверждают, что сначала проведут расследование, а затем можно будет делать выводы. Я бы сказал, что маркеры те же — речь идет о судах, перевозящих деньги для России. Но повторюсь, расследование возглавляет Финляндия, и только после его завершения можно будет делать выводы.
Ляэнеметс: Не каждую атаку можно называть терактом, здесь важно сохранять конкретику и фокус. Однако гибридная атака — это тоже атака.