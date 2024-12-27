Лаури Лаатс: повреждение Estlink 2 подтверждает критическое значение сланцевой энергетики для Эстонии

Лаатс подчеркнул, что обеспечение энергетической безопасности должно быть надпартийной задачей, пообещав правительству всяческую поддержку в этом вопросе.

„Эстония и Финляндия получили своеобразный „рождественский подарок“ в виде поврежденных подводных кабелей, с большей долей вероятности это сделали преднамеренно. Наибольшее влияние на жителей Эстонии оказывает повреждение энергокабеля Estlink 2, что означает некую неопределенность в формировании цен на электроэнергию. Однако этот случай должен стать четким сигналом того, что необходимо заниматься обеспечением нашей энергетической безопасности“, - сказал Лаатс.

„Произошедшее доказывает ценность сланца и сланцевых электростанций - они могут гарантировать электроснабжение в непредвиденных ситуациях. В интересах энергетической безопасности необходимо предотвратить вывод сланцевых электростанций из эксплуатации и обеспечить их готовность к экстренным ситуациям“, - отметил он.

Лаатс добавил, что за последние десятилетия в сфере энергетики не была проделана необходимая работа, и сейчас следует активно заняться этой проблемой, поскольку других возможностей нет. „И Eesti Energia, и Госконтроль указывали на то, что уже в 2027 году Эстония может столкнуться с проблемами в надежности энергоснабжения, однако из-за вмешательства извне мы можем оказаться в подобной ситуации гораздо раньше, - сказал Лаатс. - Поэтому нам необходимо инвестировать в управляемые мощности, которые обеспечат энергетическую безопасность“.

„Также надеюсь, что вопросы, касающиеся безопасности подводной инфраструктуры в Балтийском море, будут под руководством Эстонии Финляндии находиться под пристальным вниманием союзников. Для нас эта инфраструктура имеет критическое значение, поэтому мы не можем быть сторонними наблюдателями, а должны действовать целенаправленно и разумно“, - добавил заместитель председателя Центристской партии.

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