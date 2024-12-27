ОТ РЕДАКЦИИ | „Мы глубоко обеспокоены“: реакция Европы на российские диверсии станет проверкой нашей обороноспособности
Это уже третий раз за текущий год, когда суда российского теневого флота повреждают кабели в Балтийском море, и вторая атака на Estlink 2. Россия ведет против нас не гибридную, а настоящую войну.
25 декабря финская компания Fingrid сообщила о разрыве подводного кабеля Estlink 2, соединяющего Эстонию и Финляндию, что привело к прекращению подачи электроэнергии. Кроме того, 25-го числа компании Elisa и CITIC заявили о повреждении трёх телекоммуникационных кабелей между Эстонией и Финляндией. Позже уточнили, что повреждён и четвёртый кабель: C-Lion1, соединяющий Хельсинки с Берлином. Финская пограничная служба задержала нефтяной танкер Eagle S, принадлежащий российскому теневому флоту, который Россия создала для перевозки нефти в обход международных санкций.
Это уже третий случай, когда корабли из теневого флота России повреждают кабели в Балтийском море. Estlink 2 уже был повреждён в начале этого года. Это невозможно считать совпадением или несчастным случаем — это целенаправленная диверсия со стороны России.
Странам Балтийского региона нужно начать задерживать эти танкеры, подниматься на борт, проверять страховку, документацию, техническую исправность и арестовывать суда, которые не соответствуют требованиям.
Вопрос заключается в том, как на это ответить. Во-первых, нужно реально начинать бороться с российским теневым флотом. Эти суда вливают деньги в российский военный бюджет, чтобы Кремль мог продолжать свою агрессию против Украины. Теневой флот представляет серьёзную проблему не только потому, что он помогает России обходить „дырявые“ западные санкции, но и потому, что в основном это старые танкеры, не соответствующие техническим нормам. Они являются большой угрозой экологии Балтийского моря. Несоответствие техническим нормам — это веский повод для борьбы с этим явлением. Иными словами, странам Балтийского региона нужно начать задерживать эти танкеры, подниматься на борт, проверять страховку, документацию, техническую исправность и арестовывать суда, которые не соответствуют требованиям. Да, это нужно было сделать уже давно, но теперь есть ещё одна причина занять более жёсткую позицию.
Кроме того, очевидно, что нужно серьезнее относиться к охране и защите морской инфраструктуры. У стран НАТО в Балтийском море достаточно судов, а если понадобится, их придется перебросить из Северного моря. Поэтому пора применить 4-ю статью устава НАТО, которая позволяет странам-участницам Альянса инициировать официальные консультации, если они считают, что их территориальной целостности, политической независимости или безопасности угрожает опасность.
Мы уже видели, как за последние 20 лет выросли аппетиты Кремля в Украине из-за того, что нарастающая российская агрессия оставалась без ответа.
К атакам на экономическую инфраструктуру нужно относиться серьезно. За последние 15 лет придумали множество эвфемизмов вроде „гибридная война“, но в конечном счете это нивелирует уровень угрозы. Нужно честно признать, что рядом с нами существует очень агрессивный и опасный режим, который не откажется даже от военной агрессии, чтобы достичь своих целей. Если на провокации и атаки России не отвечать, это только укрепит уверенность Кремля в том, что он может уйти от ответственности и наращивать градус агрессии в отношении своих соседей. Нельзя сидеть сложа руки. Мы уже видели, как за последние 20 лет выросли аппетиты Кремля в Украине из-за того, что нарастающая российская агрессия оставалась без ответа.
Главная ошибка европейских политиков во время украинской войны состоит в том, что их слова сильно расходятся с делами. Безусловно, риторика в отношении России стала жёстче, но этого еще недостаточно. Если за словами нет действия, это само по себе провоцирует Москву на эскалацию. Поэтому реакция на повреждения Estlink 2 станет важной проверкой нашей обороноспособности и умения ответить на вызовы со стороны России. Если европейские политики и чиновники опять ограничатся лишь выражением „глубокой обеспокоенности“, то наши дела плохи.
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