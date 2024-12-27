Нерадостное Рождество: в Нарве после 17 лет работы закрылся детский центр(1)
Не выдержав постоянно растущего давления цен и коммунальных платежей, в Нарве накануне Рождества угас „Лучик“, пишет gazeta.ee. Этот Детский центр почти два десятка лет активно и всесторонне поддерживал детей из малообеспеченных семей города.
15 октября 2007 года в нарвском общежитии по адресу Креэнхольми 40 открылся Центр детского досуга. Благодаря поддержке городской власти Нарвы, на площади в 138 квадратных метров разместились компьютерный и учебный классы, библиотека, комната для занятий кружков по интересам, игровой зал и кухня для благотворительных обедов. Комплекс досуга был предназначен для нуждающихся в поддержке детей из малообеспеченных семей Кренгольмского района. На ремонт и оборудование помещений из городского бюджета власти Нарвы тогда выделили пятьсот тысяч эстонских крон (почти 32 тысячи евро — А.М.). Тогдашний председатель горсобрания Нарвы Михаил Стальнухин на открытии детского центра, рассчитанного более чем на сто дошколят и подростков школьного возраста, сообщил, что он будет финансироваться городским бюджетом.
Детский центр на Креэнхольми 40 работал под эгидой благотворительной организации MTÜ Virumaa Heategevuskeskus, более известной как „Нарвский центр добрых дел“, которую возглавлял Анатолий Плюшко. На этой базе стали работать игровые помещения детского центра „Лучик“. За два прошедших десятилетия его услуги были оказаны большому числу детей Нарвы.
Как рассказал журналисту „Нарвской газеты“ Анатолий Плюшко, многие из тех нарвских ребятишек, которым двадцать лет назад грозила участь беспризорников, благодаря „Лучику“ нашли в нем человеческое тепло и опору в жизни.
„У нас даже была своя детская футбольная команда, которая нередко успешно выступала на городских соревнованиях, – вспоминает Плюшко. — А еще были хоровые коллективы разного возраста, поездки творческих групп и по Эстонии, и в другие страны, огромное количество самых разных мероприятий. Мы помогали питанием, одеждой, досугом, но главное — добротой к нуждающимся в этом нарвским детям“.
Нарвский „Центр добрых дел“ работал не только с детьми, но и с их семьями, с попавшими в трудную жизненную ситуацию взрослыми людьми. MTÜ Virumaa Heategevuskeskus и его руководитель были отмечены похвальными грамотами Эстонского отделения Детского фонда ООН UNICEF, его неоднократно отмечали высшие руководители Эстонии. Анатолий Плюшко получил в том числе благодарность и награду из рук президента Керсти Кальюлайд. Опытом работы этой нарвской организации интересовались многие представители НКО Эстонии и других стран, и восхищались многочисленные зарубежные гости.
„Причина угасания „Лучика“ та же самая, что и у всех подобных организаций в Нарве, – сетует Плюшко. – Их поддержка все слабее и слабее, тогда как расходы быстро растут. Остается лишь вспоминать о том, что когда-то город делал очень много для того, чтобы дети из малообеспеченных семей могли получать необходимую им помощь в таких организациях“.
Хотя Нарва оказывает определенную поддержку, но с каждым годом финансовые тиски сжимались все сильнее. С января этого года практически не функционирует „Центр добрых дел“. И вот наступил предел, когда стало ясно, что и деятельность „Лучика“ далее невозможна. В декабре 2024 года он закрылся.
Анатолий Плюшко уповает на Высшую справедливость и благодарит всех тех, кто когда-то помог созданию „Лучика“ и поддерживал его активную благотворительную работу, спасая юное поколение Нарвы.
Фото из частного архива