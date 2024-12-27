Нерадостное Рождество: в Нарве после 17 лет работы закрылся детский центр

15 октября 2007 года в нарвском общежитии по адресу Креэнхольми 40 открылся Центр детского досуга. Благодаря поддержке городской власти Нарвы, на площади в 138 квадратных метров разместились компьютерный и учебный классы, библиотека, комната для занятий кружков по интересам, игровой зал и кухня для благотворительных обедов. Комплекс досуга был предназначен для нуждающихся в поддержке детей из малообеспеченных семей Кренгольмского района. На ремонт и оборудование помещений из городского бюджета власти Нарвы тогда выделили пятьсот тысяч эстонских крон (почти 32 тысячи евро — А.М.). Тогдашний председатель горсобрания Нарвы Михаил Стальнухин на открытии детского центра, рассчитанного более чем на сто дошколят и подростков школьного возраста, сообщил, что он будет финансироваться городским бюджетом.

Детский центр на Креэнхольми 40 работал под эгидой благотворительной организации MTÜ Virumaa Heategevuskeskus, более известной как „Нарвский центр добрых дел“, которую возглавлял Анатолий Плюшко. На этой базе стали работать игровые помещения детского центра „Лучик“. За два прошедших десятилетия его услуги были оказаны большому числу детей Нарвы.

Как рассказал журналисту „Нарвской газеты“ Анатолий Плюшко, многие из тех нарвских ребятишек, которым двадцать лет назад грозила участь беспризорников, благодаря „Лучику“ нашли в нем человеческое тепло и опору в жизни.

„У нас даже была своя детская футбольная команда, которая нередко успешно выступала на городских соревнованиях, – вспоминает Плюшко. — А еще были хоровые коллективы разного возраста, поездки творческих групп и по Эстонии, и в другие страны, огромное количество самых разных мероприятий. Мы помогали питанием, одеждой, досугом, но главное — добротой к нуждающимся в этом нарвским детям“.