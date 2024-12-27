Члены предполагаемой группировки Тамара Юрна причастны к международному наркобизнесу. Имя лидера называть опасно

Для некоторых предполагаемых членов т. н. группировки Юрна последние годы были бурными. Еще несколько лет назад один из них возглавлял хорошо вооруженную сеть наркоторговцев в Финляндии, среди членов которой были местные гангстерские „звезды“.

Другой хоть и раскатывал по улицам Таллинна на шикарном автомобиле Porsche, но, по его словам, над ним тяготел страх. Как следует из данных полиции показаний, мужчину вынудили участвовать в наркобизнесе, который велся между Финляндией и Францией, но руководил этим процессом находившийся в Эстонии человек. Как заявил мужчина, он не рискует назвать имя этого человека, чтобы не подвергать опасности не только собственную жизнь, но и жизнь своих близких.