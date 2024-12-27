27.12.2024, 19:34
Члены предполагаемой группировки Тамара Юрна причастны к международному наркобизнесу. Имя лидера называть опасно
Еще весной прошлого года сообщалось, что прокуратура обвиняет ряд лиц в том, что они, вероятно, состоят в преступном сообществе, лидером которого является Тамар Юрна (56 лет). Однако о том, чем вообще занимались члены предполагаемой группировки, мало что известно, пишет Eesti Ekspress.
Для некоторых предполагаемых членов т. н. группировки Юрна последние годы были бурными. Еще несколько лет назад один из них возглавлял хорошо вооруженную сеть наркоторговцев в Финляндии, среди членов которой были местные гангстерские „звезды“.
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