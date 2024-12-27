„Самолет был сбит на территории России. Отрицать это невозможно“. В парламенте Азербайджана потребовали от РФ извинений за крушение самолета Azerbaijan Airlines

„Самолет был сбит на территории России, в небе над Грозным. И отрицать это невозможно. <…> Те, кто совершил это, должны быть привлечены к уголовной ответственности, необходимо выплатить компенсации за гибель людей и пострадавшим. Если не будет этого, то отношения, конечно, перетекут в другую плоскость“, — сказал Мусабеков азербайджанскому агентству Turan.

В России „некоторые совершают определенные действия в медиа, чтобы заметать следы“ случившегося, пишет издание со ссылкой на слова депутата. О чем идет речь, в статье Turan не уточняется.

Мусабеков также напомнил, что в 2020 году, когда Азербайджан сбил российский вертолет над Арменией, Баку извинился и пообещал наказать виновных. „Таковы цивилизованные отношения. Если работает ПВО, то аэропорт должен быть закрыт, должно быть оповещено, чтобы сюда никто не прилетал. Поэтому виновные должны быть привлечены к ответственности“, — добавил депутат.

На заявление депутата Расима Мусабекова обратило внимание „Агентство“. Как отмечает издание, это первая официальная реакция Азербайджана на сообщения о том, что самолет был сбит российской системой ПВО. Об этом со ссылкой на источники в Азербайджане, в частности, писали Reuters и Euronews.

По данным предварительного расследования, причиной трагедии в Актау стала российская ракета класса „земля-воздух“, выпущенная в районе Грозного. Сообщается, что ракета взорвалась рядом с самолетом в середине полета, а ее осколки поразили пассажиров и экипаж.

Несмотря на запросы пилотов об экстренной посадке, российские аэропорты отказали в приеме самолета. Ему было приказано продолжать полет через Каспийское море в направлении Актау. Источники также сообщили, что на протяжении полета системы GPS-навигации самолета были заглушены.

После авиакатастрофы президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что властям страны неизвестны причины крушения самолета. „Есть разные версии. Считаю, что еще рано об этом говорить. Вопрос должен быть полностью расследован“, — заявил он.

В Кремле отказались „выстраивать гипотезы“ о причинах крушения самолета в Казахстане. В Казахстане заявили, что у них нет официальной версии авиакатастрофы, и пока расследование продолжается, они не могут подтвердить или опровергнуть какую-либо из версий.

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