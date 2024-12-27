Больше не будет дебоширить: депутата Рийгикогу Яака Валге лишили разрешения на оружие

Решение, принятое из-за поведения Валге, угрожавшего безопасности других лиц, пока не вступило в законную силу, сообщила пресс-секретарь полиции Анника Максимов изданию Õhtuleht.

Как ранее писал Delfi, 11 ноября депутат Яак Валге стрелял из стартового пистолета в таллиннском районе Кассисаба в парке Фалька. Это закончилось большой полицейской операцией, и в отношении Валге начали делопроизводство о проступке.

„Испуганный человек позвонил в Центр тревоги, и на вызов, имеющий наивысший приоритет, немедленно выехала группа быстрого реагирования, которая задержала употребившего алкоголь 69-летнего мужчину, который устроил стрельбу. Выяснилось, что мужчина сделал выстрелы из сигнального оружия“, - пояснил Тамбре.

Со стороны кажется непонятным, зачем нужно было в общественном парке в темное время суток стрелять из пистолета. Валге заявил, что это деликатный личный вопрос и он не желает уточнять обстоятельства. Хотя он и добавил, что это произошло не потому, что он чувствовал угрозу. „К тому же в этом случае нужно было бы носить с собой настоящее оружие“.

По его словам, стартовый пистолет он приобрел в конце октября. Кроме того, у него имеется обычный пистолет и разрешение на его ношение. „Зарегистрированное! Храню в сейфе, патроны отдельно. Как и требуется“.

Позднее депутат в большом интервью ERR рассказал, что у его поступка были и политические причины.

Оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре напомнил, что если вы заметите в общественном пространстве оружие или похожий на него предмет, то следует немедленно сообщить об этом по номеру телефона 112. „Мы очень благодарны человеку, который сообщил нам о вчерашнем случае. Благодаря этому мы смогли незамедлительно отреагировать и выявить опасность“, - сказал он.

„Общественное место — не для размахивания предметом, похожим на оружие! Размахивание предметом, похожим на оружие, и стрельба пугают не только окружающих и подрывают чувство безопасности общества, но и подвергают опасности жизнь самого человека, поскольку полицейские, реагирующие на происшествие, никогда не знают, кто перед ними - человек, который глупо шутит, или человек, у которого в руках смертоносное оружие“, - отметил Тамбре.

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