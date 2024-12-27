Михал обсудил повреждение Estlink с генсеком НАТО. „Просим союзников прислать еще корабли“(9)
„Как только мы завершим пресс-конференцию, я свяжусь с генеральным секретарем НАТО. Мы хотели бы получить от НАТО или союзников дополнительные корабли для защиты инфраструктуры и сдерживания потенциальных злоумышленников“, — сказал премьер-министр Кристен Михал в четверг на пресс-конференции, передает dv.ee.
На вопрос, должна ли Эстония предпринять действия для применения статьи 4 устава НАТО, что предполагает начало консультаций, Михал ответил: „Мы обсудим, что мы можем сделать в этом направлении“. Он отметил, что Эстонии нужно предпринять ряд шагов для защиты критической инфраструктуры.
„Нам необходимо повысить уровень мониторинга и защиты критической инфраструктуры как на море, так и на суше. Мы запросим помощь у флота и союзников“, — добавил он. Михал напомнил, что союзники уже направляли дополнительные корабли для мониторинга инфраструктуры в Балтийском море.
Контекст
В четверг правительство Эстонии собралось на экстренное заседание по поводу повреждения кабелей, соединяющих Эстонию и Финляндию. После заседания в 18:00 прошла пресс-конференция.
На пресс-конференции выступил премьер-министр Кристен Михал. Кроме того, на ней присутствовали министр юстиции и цифровых технологий (Eesti 200) Лийса Пакоста и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. Михал сообщил, что подозреваемое судно было задержано. Расследование ведет Финляндия. Премьер-министр заверил, что уже обсудил ситуацию с премьер-министрами других стран. Никакой угрозы перебоев с электроэнергией в Эстонии нет, это же касается и услуги связи. У обычного пользователя никаких проблем возникнуть не должно.
Ляэнеметс подчеркнул, что нельзя считать произошедшее просто совпадением, его следует рассматривать как атаку. Пакоста в своем выступлении сказала, что задача Эстонии — убедиться, что виновные понесут справедливое наказание. „Мы готовы внести вклад и оказать помощь Финляндии“ - сказала она.
Журналист ERR задал вопрос о том, когда мы сможем назвать действия России террористической атакой против Эстонии и Финляндии.
Михал: Говоря об этом инциденте, финны утверждают, что сначала проведут расследование, а затем можно будет делать выводы. Я бы сказал, что маркеры те же — речь идет о судах, перевозящих деньги для России. Но повторюсь, расследование возглавляет Финляндия, и только после его завершения можно будет делать выводы.