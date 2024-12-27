Михал обсудил повреждение Estlink с генсеком НАТО. „Просим союзников прислать еще корабли“

На вопрос, должна ли Эстония предпринять действия для применения статьи 4 устава НАТО, что предполагает начало консультаций, Михал ответил: „Мы обсудим, что мы можем сделать в этом направлении“. Он отметил, что Эстонии нужно предпринять ряд шагов для защиты критической инфраструктуры.

„Нам необходимо повысить уровень мониторинга и защиты критической инфраструктуры как на море, так и на суше. Мы запросим помощь у флота и союзников“, — добавил он. Михал напомнил, что союзники уже направляли дополнительные корабли для мониторинга инфраструктуры в Балтийском море.

Контекст

В четверг правительство Эстонии собралось на экстренное заседание по поводу повреждения кабелей, соединяющих Эстонию и Финляндию. После заседания в 18:00 прошла пресс-конференция.

На пресс-конференции выступил премьер-министр Кристен Михал. Кроме того, на ней присутствовали министр юстиции и цифровых технологий (Eesti 200) Лийса Пакоста и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. Михал сообщил, что подозреваемое судно было задержано. Расследование ведет Финляндия. Премьер-министр заверил, что уже обсудил ситуацию с премьер-министрами других стран. Никакой угрозы перебоев с электроэнергией в Эстонии нет, это же касается и услуги связи. У обычного пользователя никаких проблем возникнуть не должно.

Ляэнеметс подчеркнул, что нельзя считать произошедшее просто совпадением, его следует рассматривать как атаку. Пакоста в своем выступлении сказала, что задача Эстонии — убедиться, что виновные понесут справедливое наказание. „Мы готовы внести вклад и оказать помощь Финляндии“ - сказала она.

Журналист ERR задал вопрос о том, когда мы сможем назвать действия России террористической атакой против Эстонии и Финляндии.