В ДТП попали четыре машины и два грузовика

В ДТП попали четыре легковых автомобиля и два грузовых автомобиля. По предварительным данным, в результате аварии никто серьезно не пострадал. Дорога закрыта, объезд осуществляется по дороге Ээсмяэ-Керну.

Будьте осторожны за рулем!

В этом году количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий превысило показатели предыдущих лет. „Алкоголь и вождение автомобиля несовместимы, такой шаг может стоить чьей-то жизни и здоровья. В этом году пьяные водители стали причиной почти сотни дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. Не позволяйте пьяному человеку садиться ща руль, а если заметите на дороге автомобиль с подозрительной манерой вождения, обязательно позвоните по номеру 112“, - ранее расскакзывал оперативный дежурный Расмус Салуяэр..

„Сейчас праздничные дни, и люди часто путешествуют. Будьте осторожны на дорогах, планируйте на дорогу больше времени и считайтесь с другими участниками дорожного движения. Каждый может внести свой вклад в то, чтобы все люди благополучно добрались до места назначения“, - добавил оператеивный дежурный полиции.