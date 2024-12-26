Кая Каллас: саботажа в Европе становится все больше

В комментарии для ERR Кая Каллас добавила, что в свете недавно участившихся нападений на подводные кабели в Балтийском море трудно рассматривать эти инциденты как простое совпадение.

„Саботажа в Европе становится все больше. Мы видели различные нападения: поджоги, кибератаки и вмешательство в выборы. Выбор времени и точность нынешней порчи EstLink 2 и телекоммуникационных кабелей скорее указывают на то, что это были скоординированные усилия“, - сказала она.

Ранее мы писали о том, что электрическое соединение EstLink 2 между Эстонией и Финляндией было отключено от сети 25 декабря в 12:26. Компании Elisa Eesti AS и CITIC Telecom CPC проинформировали в среду вечером о перебоях в работе морских телекоммуникационных кабелей между Эстонией и Финляндией.

Два кабеля с неисправностями принадлежат Elisa, а один - CITIC Telecom CPC. Компании сообщили о неисправностях в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора.

В последние месяцы в Балтийском море зафиксированы случаи повреждения кабелей, которые, по некоторым данным, могут быть связаны с грузовыми судами под флагом Китая.

В ноябре китайское судно Yi Peng 3 подозревали в повреждении двух критически важных кабелей передачи данных в Балтийском море. А в октябре прошлого года грузовое судно Newnew Polar Bear, зарегистрированное под флагом Гонконга, связывали с повреждением газопровода Balticconnector.

Сбой не повлияет на услуги Elisa в Финляндии или Эстонии

У фирмы Elisa произошли сбои в кабелях связи между Финляндией и Эстонией в Финском заливе. Вечером в среду были обнаружены неисправности в двух подводных кабелях, принадлежащих Elisa. Elisa проинформировала власти Финляндии и Эстонии, которые расследуют инцидент.