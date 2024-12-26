В РФ из-за разлива мазута ввели режим ЧС федерального уровня

Президент России Путин ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня из-за разлива мазута, вызванного крушением танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил в четверг, 26 декабря, глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов. По его словам, на ликвидацию последствий катастрофы будут выделены средства из федерального бюджета.

Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил режим ЧС на региональном уровне. До этого, с 17 декабря, в Анапе и Темрюкском районе действовал режим ЧС муниципального уровня. 21 декабря, после того как нефтепродукты достигли берегов Крыма, режим ЧС ввели и в Керчи.

После разлива нефтепродуктов на черноморском побережье РФ также фиксировался массовый выброс дельфинов. Выброс считается массовым, когда минимум двое китообразных выбрасываются на берег в одном месте и в одно время. На прибрежной территории Краснодарского края такие случаи бывают очень редко.

15 декабря вблизи Керченского пролива и порта Тамань два российских танкера потерпели крушение. Каждый из них перевозил более 4000 тонн мазута. Одному судну оторвало носовую часть, второе затонуло, а мазут попал в море. 21 декабря были зафиксированы вторичные выбросы мазута с этих танкеров. Загрязнение мазутом береговой линии в районе Анапы растянулось на 54 км.

В середине декабря RusDelfi писал, что в районе Керченского пролива у побережья аннексированного РФ Крыма затонули два российских грузовых судна.

Greenpeace: разлив нефти в проливе грозит экологической катастрофой

По данным международной экологической организации Greenpeace, каждый из российских танкеров мог перевозить до 5000 тонн нефтепродуктов. „Если такое количество сырья окажется в море, эта авария будет одной из крупнейших техногенных катастроф в акватории Черного моря“, - подчеркнула организация в комментарии, полученном DW. В заявлении также указывается, что российские танкеры отключили систему определения своего местоположения 12 дней назад.