За рубежом
26.12.2024, 16:05

Euronews: причиной крушения пассажирского самолета „Азербайджанских авиалиний“ стала российская ракета

 
Специалисты по чрезвычайным ситуациям работают на месте крушения пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" недалеко от города Актау на западе Казахстана 25 декабря 2024 года.
Специалисты по чрезвычайным ситуациям работают на месте крушения пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" недалеко от города Актау на западе Казахстана 25 декабря 2024 года.
ФОТО: Раздаточный материал / Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана / AFP | AFP

Источник в правительстве Азербайджана сообщил Euronews, что поврежденному самолету „Азербайджанских авиалиний“ запретили совершить посадку в российских аэропортах.

По данным предварительного расследования, причиной трагедии в Актау стала российская ракета класса „земля-воздух“, выпущенная в районе Грозного. Сообщается, что ракета взорвалась рядом с самолетом в середине полета, а ее осколки поразили пассажиров и экипаж.

Несмотря на запросы пилотов об экстренной посадке, российские аэропорты отказали в приеме самолета. Ему было приказано продолжать полет через Каспийское море в направлении Актау. Источники также сообщили, что на протяжении полета системы GPS-навигации самолета были заглушены.

Ранее сообщалось, что председатель сената (верхней палаты парламента) Казахстана Маулен Ашимбаев назвал неправильным и неэтичным выдвигать версии, что самолет Azerbaijan Airlines, разбившийся в Актау, могли обстрелять.

„Сразу делать какие-то выводы по фотографии, что это результат каких-то действий и так далее — это спекуляция, это необоснованные заявления. Разгонять такого рода оценки — это неправильно и неэтично. Это прежде всего показатель того, что те или иные люди хотят заработать для себя какие-то дивиденды, разогнать хайп, на этом что-то для себя получить, в том числе просмотры. Комиссия, специалисты работают, эксперты все смотрят, они сделают свои выводы“, — заявил Ашимбаев в кулуарах парламента.

По его словам, к расследованию авиакатастрофы привлекли представителей Казахстана, Азербайджана и России. Ни одна из этих стран, подчеркнул спикер сената, не заинтересована в том, чтобы скрывать информацию.

Также было опубликовано видео из салона самолета Azerbaijan Airlines, снятое сразу после крушения.

Ролик записал один из пассажиров самолета Субхонкул Рахимов, который летел из Екатеринбурга в Грозный с пересадкой в Баку. Рахимов, по данным Mash и Baza, выжил при крушении — он находился в хвосте самолета, который отвалился после столкновения с землей. По словам Рахимова, люди, сидевшие вокруг него, также выжили.

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