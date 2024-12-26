Euronews: причиной крушения лайнера „Азербайджанских авиалиний“ стала российская ракета

По данным предварительного расследования, причиной трагедии в Актау стала российская ракета класса „земля-воздух“, выпущенная в районе Грозного. Сообщается, что ракета взорвалась рядом с самолетом в середине полета, а ее осколки поразили пассажиров и экипаж.

Несмотря на запросы пилотов об экстренной посадке, российские аэропорты отказали в приеме самолета. Ему было приказано продолжать полет через Каспийское море в направлении Актау. Источники также сообщили, что на протяжении полета системы GPS-навигации самолета были заглушены.

Ранее сообщалось, что председатель сената (верхней палаты парламента) Казахстана Маулен Ашимбаев назвал неправильным и неэтичным выдвигать версии, что самолет Azerbaijan Airlines, разбившийся в Актау, могли обстрелять.

„Сразу делать какие-то выводы по фотографии, что это результат каких-то действий и так далее — это спекуляция, это необоснованные заявления. Разгонять такого рода оценки — это неправильно и неэтично. Это прежде всего показатель того, что те или иные люди хотят заработать для себя какие-то дивиденды, разогнать хайп, на этом что-то для себя получить, в том числе просмотры. Комиссия, специалисты работают, эксперты все смотрят, они сделают свои выводы“, — заявил Ашимбаев в кулуарах парламента.

По его словам, к расследованию авиакатастрофы привлекли представителей Казахстана, Азербайджана и России. Ни одна из этих стран, подчеркнул спикер сената, не заинтересована в том, чтобы скрывать информацию.

Также было опубликовано видео из салона самолета Azerbaijan Airlines, снятое сразу после крушения.

Ролик записал один из пассажиров самолета Субхонкул Рахимов, который летел из Екатеринбурга в Грозный с пересадкой в Баку. Рахимов, по данным Mash и Baza, выжил при крушении — он находился в хвосте самолета, который отвалился после столкновения с землей. По словам Рахимова, люди, сидевшие вокруг него, также выжили.

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