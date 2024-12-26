ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1037-й день) | Российские военные нанесли удар по центральному рынку в городе Никополь
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Байден поручил Пентагону ускорить поставку оружия Украине
Президент США Джо Байден назвал „возмутительной“ российскую атаку на энергосистему Украины в ночь на Рождество и поручил министерству обороны продолжать активные поставки вооружений Киеву.
Действующий президент США Джо Байден назвал „возмутительной“ состоявшуюся в ночь на Рождество российскую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины и поручил Пентагону продолжать активные поставки вооружений Киеву. „В последние месяцы Соединенные Штаты предоставили Украине сотни ракет противовоздушной обороны, и еще больше ракет находятся в пути, - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома в среду, 25 декабря. - Я поручил министерству обороны продолжать активные поставки оружия Украине, и США будут продолжать неустанно работать над укреплением позиций Украины в ее обороне от российских войск“.
Американский президент подчеркнул, что целью произошедшей массированной российской атаки было „лишить украинский народ доступа к теплу и электричеству в зимний период и поставить под угрозу безопасность энергосистемы страны“. „Украинский народ заслуживает того, чтобы жить в мире и безопасности, и Соединенные Штаты и международное сообщество должны продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока она не одержит победу над российской агрессией“, - заявил 82-летний Джо Байден, чьи президентские полномочия заканчиваются 20 января.
Губернатор: Часть Белгородчины обесточена после атаки ВСУ
Накануне РФ массированно атаковала энергообъекты Украины. После атаки украинских дронов в ряде населенных пунктов Белгородской области РФ нет света, заявил губернатор Гладков.
Несколько населенных пунктов Белгородской области остались без электроснабжения в результате атаки украинских беспилотников, утверждает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В ночь на четверг, 26 декабря, он написал в своем Telegram-канале, что в результате сбросов взрывных устройств в приграничном Грайворонском округе была повреждена линия электропередачи.
По словам Гладкова, вечером в среду без света остались жители шести сел и отселенных населенных пунктов, а утром четверга глава региона добавил в этот перечень еще семь населенных пунктов того же округа после новой атаки дронов.
Сумскую область за сутки обстреляли 20 раз
В течение среды российские войска совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, сообщает областная военная администрация в ежедневной сводке.
„Зафиксировано 95 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Свесская, Середино-Будская громады“, — говорится в сообщении.
Область обстреливали из минометов и артиллерии, а также атаковали с помощью беспилотников, сообщают власти.
В Волгоградской области дрон упал на предприятие
В Котовском районе Волгоградской области обломки украинского беспилотника упали на территорию промышленного предприятия, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
По его данным, пострадавших нет.
„Обломки одного БПЛА упали на территорию промпредприятия в Котовском районе, не затронув основные пункты производства и не вызвав возгорание. На месте работают оперативные службы“, — сообщил Бочаров.
Минобороны России, тем временем, отчиталось о трех сбитых беспилотниках в Волгоградской области и по одному — в Воронежской и Белгородской областях.
„Перемирие — это путь в никуда“. Лавров заявил о готовности к консультациям с Трампом по Украине
Глава МИД России Сергей Лавров утверждает, что Москва готова к консультациям с избранным президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником по Украине Китом Келлогом.
„Я очень надеюсь, что администрация господина Трампа, включая господина Келлога, вникнут в первопричины конфликта. Мы готовы всегда к консультациям, готовы еще раз, если кто-то не понимает нашу многократно и предельно ясно изложенную позицию, подтверждать: открыты к любым переговорам, если переговоры будут по сути, о первопричинах и принципах, о которых сказал президент Путин в июне нынешнего года“, — заявило Лавров в четверг в интервью российским и зарубежным СМИ.
Российский президент Владимир Путин неоднократно утверждал, что готов к переговорам, выдвигая при этом неприемлемые для Украины и западных стран условия.
„Пока все, что мы слышим, это разговоры о необходимости придумать какое-то перемирие, и особенно не скрывается, что нужно это перемирие для того, чтобы выиграть время для продолжения накачивания Украины оружием“, — повторил позицию Москвы в заявлении для журналистов Лавров (цитаты по „Интерфаксу“).
„Перемирие — это путь в никуда. Нам нужны окончательные юридические договоренности“, — вслед за Путиным заявил министр иностранных дел России.
Удар по рынку в Никополе
Российские военные нанесли удар по центральному рынку в городе Никополь в Днепропетровской области, пострадали шесть человек — четыре женщины и двое мужчин, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
„Значительно повреждены торговые помещения“, — говорится в сообщении.
Глава областной военной администрации Сергей Лысак заявил в телеграме, что удар был нанесен дроном-камикадзе. „Все пострадавшие госпитализированы. Женщины 39, 63 и 64 лет — „тяжелые“. Остальные в состоянии средней тяжести“, — написал он.
Российские военные сообщения об ударе по Никополю не комментировали. Город находится в прифронтовой зоне и регулярно попадает под обстрелы.
В Крыму перекрыли движение по морю и над морем на фоне воздушной тревоги
Движение морского пассажирского транспорта приостановлено в Севастополе в аннексированном Крыму, сообщает „Интерфакс“.
Губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале предупредил о воздушной тревоги.
Ранее было приостановлено движение по Крымскому мосту.
В Таганроге угроза атаки БПЛА, сообщила глава города, пишет телеграм-канал „Новости Ростова“.
ВСУ заявили об ударе по топливному заводу под Ростовом
Воздушные силы ВСУ атаковали предприятие российского ВПК, на котором производилось топливо для баллистических ракет, утверждают в Управлении стратегических коммуникаций украинского Генштаба.
Воздушные силы ВСУ на днях атаковали объект военно-промышленного комплекса РФ в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщило Управление стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных сил Украины (Стратком). По его данным, на атакованном заводе производили топливо для баллистических ракет, которыми Россия бьет по объектам гражданской инфраструктуры Украины, в частности больницам, жилым домам и электростанциям.
В Страткоме ВСУ подчеркнули, что удар по заводу в Ростовской области - часть масштабной кампании „по ослаблению возможностей вооруженных сил РФ совершать террористические атаки против мирных граждан Украины“.
Использованы материалы DW и BBC News Русская служба.