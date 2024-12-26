ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1037-й день) | Российские военные нанесли удар по центральному рынку в городе Никополь

Несколько населенных пунктов Белгородской области остались без электроснабжения в результате атаки украинских беспилотников, утверждает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В ночь на четверг, 26 декабря, он написал в своем Telegram-канале, что в результате сбросов взрывных устройств в приграничном Грайворонском округе была повреждена линия электропередачи.

Накануне РФ массированно атаковала энергообъекты Украины. После атаки украинских дронов в ряде населенных пунктов Белгородской области РФ нет света, заявил губернатор Гладков.

Американский президент подчеркнул, что целью произошедшей массированной российской атаки было „лишить украинский народ доступа к теплу и электричеству в зимний период и поставить под угрозу безопасность энергосистемы страны“. „Украинский народ заслуживает того, чтобы жить в мире и безопасности, и Соединенные Штаты и международное сообщество должны продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока она не одержит победу над российской агрессией“, - заявил 82-летний Джо Байден, чьи президентские полномочия заканчиваются 20 января.

Действующий президент США Джо Байден назвал „возмутительной“ состоявшуюся в ночь на Рождество российскую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины и поручил Пентагону продолжать активные поставки вооружений Киеву. „В последние месяцы Соединенные Штаты предоставили Украине сотни ракет противовоздушной обороны, и еще больше ракет находятся в пути, - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома в среду, 25 декабря. - Я поручил министерству обороны продолжать активные поставки оружия Украине, и США будут продолжать неустанно работать над укреплением позиций Украины в ее обороне от российских войск“.

Президент США Джо Байден назвал „возмутительной“ российскую атаку на энергосистему Украины в ночь на Рождество и поручил министерству обороны продолжать активные поставки вооружений Киеву.

По словам Гладкова, вечером в среду без света остались жители шести сел и отселенных населенных пунктов, а утром четверга глава региона добавил в этот перечень еще семь населенных пунктов того же округа после новой атаки дронов.

Сумскую область за сутки обстреляли 20 раз

В течение среды российские войска совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, сообщает областная военная администрация в ежедневной сводке.

„Зафиксировано 95 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Свесская, Середино-Будская громады“, — говорится в сообщении.

Область обстреливали из минометов и артиллерии, а также атаковали с помощью беспилотников, сообщают власти.

В Волгоградской области дрон упал на предприятие

В Котовском районе Волгоградской области обломки украинского беспилотника упали на территорию промышленного предприятия, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По его данным, пострадавших нет.

„Обломки одного БПЛА упали на территорию промпредприятия в Котовском районе, не затронув основные пункты производства и не вызвав возгорание. На месте работают оперативные службы“, — сообщил Бочаров.

Минобороны России, тем временем, отчиталось о трех сбитых беспилотниках в Волгоградской области и по одному — в Воронежской и Белгородской областях.

„Перемирие — это путь в никуда“. Лавров заявил о готовности к консультациям с Трампом по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров утверждает, что Москва готова к консультациям с избранным президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником по Украине Китом Келлогом.