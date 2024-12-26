ВИДЕО | Пять подводных кабелей в Финском заливе вышли из строя. Правительство провело пресс-конференцию
Правительство Эстони сегодня в 16:00 собралось на экстренное заседание по поводу повреждения кабелей, соединяющих Эстонию и Финляндию. После заседания в 18:00 прошла пресс-конференция.
На пресс-конференции выступил премьер-министр Кристен Михал. Кроме того, на ней присутствовали министр юстиции и цифровых технологий (Eesti 200) Лийса Пакоста и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. Михал сообщил, что подозреваемое судно было задержано. Расследование ведет Финляндия. Премьер-министр заверил, что уже обсудил ситуацию с премьер-министрами других стран. Никакой угрозы перебоев с электроэнергией в Эстонии нет, это же касается и услуги связи. У обычного пользователя никаких проблем возникнуть не должно.
Ляэнеметс подчеркнул, что нельзя считать произошедшее просто совпадением, его следует рассматривать как атаку. Пакоста в своем выступлении сказала, что задача Эстонии — убедиться, что виновные понесут справедливое наказание. „Мы готовы внести вклад и оказать помощь Финляндии“ - сказала она.
Журналист ERR задал вопрос о том, когда мы сможем назвать действия России террористической атакой против Эстонии и Финляндии.
Михал: Говоря об этом инциденте, финны утверждают, что сначала проведут расследование, а затем можно будет делать выводы. Я бы сказал, что маркеры те же — речь идет о судах, перевозящих деньги для России. Но повторюсь, расследование возглавляет Финляндия, и только после его завершения можно будет делать выводы.
Ляэнеметс: Не каждую атаку можно называть терактом, здесь важно сохранять конкретику и фокус. Однако гибридная атака — это тоже атака.
Финская полиция: тросы, видимо, были оборваны якорем нефтяного танкера, принадлежащего российскому теневому флоту
Сегодня в 14:00 состоялась пресс-конференция финской полиции, на которой были представлены данные о повреждениях морских кабелей между Эстонией и Финляндией. Финская пограничная служба задержала в своих экономических водах танкер под флагом Островов Кука, перевозящий нефть из России, который подозревается в повреждении электрического кабеля EstLink2. Кроме того, финская сторона подозревает умышленное повреждение других коммуникационных кабелей.
Согласно первоначальному предположению, повреждение кабелей было вызвано потерянным якорем нефтяного танкера Eagle S. При первичном расследовании полиция Финляндии не обнаружила якорей на задержанном судне — при поднятии якорей на поверхность поднялись только якорные цепи.
В связи с повреждением электрического кабеля и трех коммуникационных кабелей полиция Финляндии начала уголовное расследование. Подозреваемое преступление квалифицируется как серьезный вандализм.
Генеральный директор управления транспорта и связи Яркко Сааримяки подтвердил, что работы по восстановлению трех телекоммуникационных кабелей между Финляндией и Эстонией уже ведутся. „Ремонтные работы на телекоммуникационных кабелях уже начались, ремонтные суда находятся в пути“, — заявил Сааримяки. Полиция Финляндии также сообщила, что задержание нефтяного танкера Eagle S прошло мирно. Допрос членов экипажа уже начался, и в настоящее время ведется выяснение их национальной принадлежности.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на пресс-конференции прокомментировал повреждение электрического кабеля, соединяющего Эстонию и Финляндию. Орпо заверил журналистов, что, по его мнению, корень проблемы на Балтийском море - российский теневой флот. „Его деятельность должна быть прекращена“, - заявил премьер-министр. При этом от отметил, что „на нынешнем этапе нельзя сделать вывод, что за этим стоит российское государство“.
Ранее мы писали о том, что электрическое соединение EstLink 2 между Эстонией и Финляндией было отключено от сети 25 декабря в 12:26.Компании Elisa Eesti AS и CITIC Telecom CPC проинформировали в среду вечером о перебоях в работе морских телекоммуникационных кабелей между Эстонией и Финляндией.
Два кабеля с неисправностями принадлежат Elisa, а один - CITIC Telecom CPC. Компании сообщили о неисправностях в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора.
Сбой не повлияет на услуги Elisa в Финляндии или Эстонии
У фирмы Elisa произошли сбои в кабелях связи между Финляндией и Эстонией в Финском заливе. Вечером в среду были обнаружены неисправности в двух подводных кабелях, принадлежащих Elisa. Elisa проинформировала власти Финляндии и Эстонии, которые расследуют инцидент.
Благодаря резервным соединениям сбой не повлияет на услуги Elisa в Финляндии или Эстонии. Однако сбои могли затронуть некоторые компании и операторов в Финляндии, использующие прямое кабельное соединение. Ведётся подготовка для исправления неполадок. Неисправности в двух подводных кабелях, принадлежащих фирме Elisa, были обнаружены в среду вечером.