Финская полиция: тросы, видимо, были оборваны якорем нефтяного танкера, принадлежащего российскому теневому флоту. Судно задержано, экипаж допрошен

Согласно первоначальному предположению, повреждение кабелей было вызвано потерянным якорем нефтяного танкера Eagle S. При первичном расследовании полиция Финляндии не обнаружила якорей на задержанном судне — при поднятии якорей на поверхность поднялись только якорные цепи.

В связи с повреждением электрического кабеля и трех коммуникационных кабелей полиция Финляндии начала уголовное расследование. Подозреваемое преступление квалифицируется как серьезный вандализм.

Генеральный директор управления транспорта и связи Яркко Сааримяки подтвердил, что работы по восстановлению трех телекоммуникационных кабелей между Финляндией и Эстонией уже ведутся. „Ремонтные работы на телекоммуникационных кабелях уже начались, ремонтные суда находятся в пути“, — заявил Сааримяки.

Полиция Финляндии также сообщила, что задержание нефтяного танкера Eagle S прошло мирно. Допрос членов экипажа уже начался, и в настоящее время ведется выяснение их национальной принадлежности.

Ранее мы писали о том, что финская энергетическая компания Fingrid сообщила, что электрическое соединение EstLink 2 между Эстонией и Финляндией было отключено от сети 25 декабря в 12:26.

Компании Elisa Eesti AS и CITIC Telecom CPC проинформировали в среду вечером о перебоях в работе морских телекоммуникационных кабелей между Эстонией и Финляндией.

Два кабеля с неисправностями принадлежат Elisa, а один - CITIC Telecom CPC. Компании сообщили о неисправностях в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора.

Сбой не повлияет на услуги Elisa в Финляндии или Эстонии

У фирмы Elisa произошли сбои в кабелях связи между Финляндией и Эстонией в Финском заливе. Вечером в среду были обнаружены неисправности в двух подводных кабелях, принадлежащих Elisa. Elisa проинформировала власти Финляндии и Эстонии, которые расследуют инцидент.