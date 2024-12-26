Финская полиция: тросы, видимо, были оборваны якорем нефтяного танкера, принадлежащего российскому теневому флоту. Судно задержано, экипаж допрошен
Сегодня в 14:00 состоялась пресс-конференция финской полиции, на которой были представлены данные о повреждениях морских кабелей между Эстонией и Финляндией. Финская пограничная служба задержала в своих экономических водах танкер под флагом Островов Кука, перевозящий нефть из России, который подозревается в повреждении электрического кабеля EstLink2. Кроме того, финская сторона подозревает умышленное повреждение других коммуникационных кабелей.
Правительство Эстонии в свою очередь соберется сегодня в 16:00 на экстренное заседание по поводу произошедшего. Кроме того, после заседания в 18:00 пройдет пресс-конференция.
Согласно первоначальному предположению, повреждение кабелей было вызвано потерянным якорем нефтяного танкера Eagle S. При первичном расследовании полиция Финляндии не обнаружила якорей на задержанном судне — при поднятии якорей на поверхность поднялись только якорные цепи.
В связи с повреждением электрического кабеля и трех коммуникационных кабелей полиция Финляндии начала уголовное расследование. Подозреваемое преступление квалифицируется как серьезный вандализм.
Генеральный директор управления транспорта и связи Яркко Сааримяки подтвердил, что работы по восстановлению трех телекоммуникационных кабелей между Финляндией и Эстонией уже ведутся. „Ремонтные работы на телекоммуникационных кабелях уже начались, ремонтные суда находятся в пути“, — заявил Сааримяки.
Полиция Финляндии также сообщила, что задержание нефтяного танкера Eagle S прошло мирно. Допрос членов экипажа уже начался, и в настоящее время ведется выяснение их национальной принадлежности.
Ранее мы писали о том, что финская энергетическая компания Fingrid сообщила, что электрическое соединение EstLink 2 между Эстонией и Финляндией было отключено от сети 25 декабря в 12:26.
Компании Elisa Eesti AS и CITIC Telecom CPC проинформировали в среду вечером о перебоях в работе морских телекоммуникационных кабелей между Эстонией и Финляндией.
Два кабеля с неисправностями принадлежат Elisa, а один - CITIC Telecom CPC. Компании сообщили о неисправностях в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора.
Сбой не повлияет на услуги Elisa в Финляндии или Эстонии
У фирмы Elisa произошли сбои в кабелях связи между Финляндией и Эстонией в Финском заливе. Вечером в среду были обнаружены неисправности в двух подводных кабелях, принадлежащих Elisa. Elisa проинформировала власти Финляндии и Эстонии, которые расследуют инцидент.
Благодаря резервным соединениям сбой не повлияет на услуги Elisa в Финляндии или Эстонии. Однако сбои могли затронуть некоторые компании и операторов в Финляндии, использующие прямое кабельное соединение. Ведётся подготовка для исправления неполадок. Неисправности в двух подводных кабелях, принадлежащих фирме Elisa, были обнаружены в среду вечером.