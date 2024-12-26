В России с нового года меняются правила продажи SIM-карт для иностранных граждан

С 1 января 2025 порядок покупки сим-карт иностранцами станет более строгим. Меры направлены на борьбу с мошенниками и „серыми“ сим-картами. Минцифры сообщает, что изменится:

договор связи можно будет заключить только очно в салоне связи;

один человек сможет оформить на себя не более 10 номеров, включая корпоративные;

потребуется СНИЛС, учётная запись Госуслуг и подтверждение личности по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе;

в договоре будет указываться уникальный номер устройства из 15 знаков — IMEI

Изменения не касаются россиян. Речь идёт только об иностранных гражданах и лицах без гражданства.

Тем иностранцам, у кого уже есть сим-карты, нужно будет подтвердить личность в салоне связи до 1 июля 2025: понадобится СНИЛС, учётная запись Госуслуг, IMEI устройства и биометрия.

Если уже оформлено более 10 сим-карт, то иностранцам нужно будет расторгнуть лишние договоры. Если этого не сделать, с 1 июля 2025 оказание услуг по всем номерам будет приостановлено.

Необходимые документы и данные для оформления сим-карты для иностранцев в России

Электронная почта

Документ, удостоверяющий личность. Для иностранца - паспорт иностранного гражданина. Для лица без гражданства: - вид на жительство - удостоверение беженца - свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ - разрешение на временное проживание

Нотариально заверенный перевод паспорта иностранного гражданина

СНИЛС. Если его ещё нет, для оформления необходимо обратиться в Социальный фонд (СФР), офис МФЦ или к работодателю

Подтверждённая учётная запись на Госуслугах. Зарегистрировать подтверждённую учётную запись можно двумя способами в зависимости от того, есть ли у вас российский номер телефона и счёт в банке.

Регистрация подтверждённой биометрии в Единой биометрической системе (ЕБС)

IMEI — номер вашего устройства. IMEI (International Mobile Equipment Identity) — это уникальный номер, который присваивается каждому устройству с сим-картой и состоит из 15 знаков

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