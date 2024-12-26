За рубежом
26.12.2024, 12:21

В России с нового года меняются правила продажи SIM-карт для иностранных граждан

 
Сим-карта
Сим-карта
ФОТО: Andriy Popov | Scanpix / Andriy Popov

В России c 1 января 2025 года ужесточают правила покупки сим-карт для защиты от мошенников и нелегальной миграции.

С 1 января 2025 порядок покупки сим-карт иностранцами станет более строгим. Меры направлены на борьбу с мошенниками и „серыми“ сим-картами. Минцифры сообщает, что изменится:

  • договор связи можно будет заключить только очно в салоне связи;

  • один человек сможет оформить на себя не более 10 номеров, включая корпоративные;

  • потребуется СНИЛС, учётная запись Госуслуг и подтверждение личности по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе;

  • в договоре будет указываться уникальный номер устройства из 15 знаков — IMEI

Изменения не касаются россиян. Речь идёт только об иностранных гражданах и лицах без гражданства.

Тем иностранцам, у кого уже есть сим-карты, нужно будет подтвердить личность в салоне связи до 1 июля 2025: понадобится СНИЛС, учётная запись Госуслуг, IMEI устройства и биометрия.

Если уже оформлено более 10 сим-карт, то иностранцам нужно будет расторгнуть лишние договоры. Если этого не сделать, с 1 июля 2025 оказание услуг по всем номерам будет приостановлено.

Необходимые документы и данные для оформления сим-карты для иностранцев в России

  • Электронная почта

  • Документ, удостоверяющий личность. Для иностранца - паспорт иностранного гражданина. Для лица без гражданства:

    - вид на жительство

    - удостоверение беженца

    - свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ

    - разрешение на временное проживание

  • Нотариально заверенный перевод паспорта иностранного гражданина

  • СНИЛС. Если его ещё нет, для оформления необходимо обратиться в Социальный фонд (СФР), офис МФЦ или к работодателю

  • Подтверждённая учётная запись на Госуслугах. Зарегистрировать подтверждённую учётную запись можно двумя способами в зависимости от того, есть ли у вас российский номер телефона и счёт в банке.

  • Регистрация подтверждённой биометрии в Единой биометрической системе (ЕБС)

  • IMEI — номер вашего устройства. IMEI (International Mobile Equipment Identity) — это уникальный номер, который присваивается каждому устройству с сим-картой и состоит из 15 знаков

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