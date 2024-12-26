СМОТРИТЕ В ЗАПИСИ и ФОТО | Николай Новосёлов и Катрина Лехис уверенно победили в рождественском турнире, который проходил в центре T1

В программе развлекательного турнира, который прошел в 19-й раз, было шесть дисциплин: фехтование, удержание тяжести, перетягивание Honda, кросс-биатлон, челлендж на эргометре и вис.

На старт вышли восемь команд по два человека, представляющих разные виды спорта и организации: Катрина Лехис и Николай Новосёлов (фехтование), Йоханна Талихярм и Рене Захкна (биатлон), Энели Ефимова и Кристо Тохвер (Team EOK), Крисгель-Берит Лаане и Рене Лаане (Fitness Challenge), Ясмийн Юпраус и Йоханн Поолак (водные виды спорта), Лизелль Яэтма и Робин Яэтма (стрельба из лука), Марие Калдвеэ и Харри Лилль (кёрлинг), а также представляющие Team T1 Саския Алусалу и Тармо Хыбе.