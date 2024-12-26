26.12.2024, 11:49
СМОТРИТЕ В ЗАПИСИ и ФОТО | Николай Новосёлов и Катрина Лехис уверенно победили в рождественском турнире, который проходил в центре T1
ФОТО: | Delfi Meedia
Выдающиеся эстонские спортсмены, завоевавшие медали на титульных соревнованиях и показавшие блестящие результаты на международной арене, встретились 26 декабря в центре T1, где состоялся традиционный рождественский турнир спортивных знаменитостей Honda.
В программе развлекательного турнира, который прошел в 19-й раз, было шесть дисциплин: фехтование, удержание тяжести, перетягивание Honda, кросс-биатлон, челлендж на эргометре и вис.
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