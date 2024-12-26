26.12.2024, 11:49
СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Звезды эстонского спорта примут участие в рождественском турнире, который пройдет в центре T1
Начало в 14:00
ФОТО: Erakogu
Выдающиеся эстонские спортсмены, завоевавшие медали на титульных соревнованиях и показавшие блестящие результаты на международной арене, встретятся 26 декабря в центре T1, где состоится традиционный рождественский турнир спортивных знаменитостей Honda.
В программе развлекательного турнира, который пройдет в 19-й раз, будет шесть дисциплин: фехтование, удержание тяжести, перетягивание Honda, кросс-биатлон, челлендж на эргометре и вис.
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