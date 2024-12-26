Другие виды
26.12.2024, 11:49

ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Звезды эстонского спорта участвуют в рождественском турнире, который проходит в центре T1

 
Николай Новосёлов и Катрина Лехис
Николай Новосёлов и Катрина Лехис
ФОТО: Erakogu

Выдающиеся эстонские спортсмены, завоевавшие медали на титульных соревнованиях и показавшие блестящие результаты на международной арене, встретятся 26 декабря в центре T1, где состоится традиционный рождественский турнир спортивных знаменитостей Honda.

В программе развлекательного турнира, который пройдет в 19-й раз, будет шесть дисциплин: фехтование, удержание тяжести, перетягивание Honda, кросс-биатлон, челлендж на эргометре и вис.

На старт выйдут восемь команд по два человека, представляющих разные виды спорта и организации: Катрина Лехис и Николай Новосёлов (фехтование), Йоханна Талихярм и Рене Захкна (биатлон), Энели Ефимова и Кристо Тохвер (Team EOK), Крисгель-Берит Лаане и Рене Лаане (Fitness Challenge), Ясмийн Юпраус и Йоханн Поолак (водные виды спорта), Лизелль Яэтма и Робин Яэтма (стрельба из лука), Марие Калдвеэ и Харри Лилль (кёрлинг), а также представляющие Team T1 Саския Алусалу и Тармо Хыбе.

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