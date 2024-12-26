За рубежом
26.12.2024, 12:00

„Люди хотят разогнать хайп“. Спикер сената Казахстана — о версии, что самолет Azerbaijan Airlines сбили ракетой

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Специалисты по чрезвычайным ситуациям работают на месте крушения пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" недалеко от города Актау на западе Казахстана 25 декабря 2024 года.
Специалисты по чрезвычайным ситуациям работают на месте крушения пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" недалеко от города Актау на западе Казахстана 25 декабря 2024 года.
ФОТО: ISSA TAZHENBAYEV | AFP

Председатель сената (верхней палаты парламента) Казахстана Маулен Ашимбаев назвал неправильным и неэтичным выдвигать версии, что самолет Azerbaijan Airlines, разбившийся в Актау, могли обстрелять, пишет Meduza со ссылкой на Orda.kz.

„Сразу делать какие-то выводы по фотографии, что это результат каких-то действий и так далее — это спекуляция, это необоснованные заявления. Разгонять такого рода оценки — это неправильно и неэтично. Это прежде всего показатель того, что те или иные люди хотят заработать для себя какие-то дивиденды, разогнать хайп, на этом что-то для себя получить, в том числе просмотры. Комиссия, специалисты работают, эксперты все смотрят, они сделают свои выводы“, — заявил Ашимбаев в кулуарах парламента.

По его словам, к расследованию авиакатастрофы привлекли представителей Казахстана, Азербайджана и России. Ни одна из этих стран, подчеркнул спикер сената, не заинтересована в том, чтобы скрывать информацию.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заслушал информацию о работе правительственной комиссии на месте авиакатастрофы в Актау и дал ряд поручений по усилению авиационной безопасности. Его слова передает tengrinews.kz.

„Это печальное событие говорит о том, что нам тоже надо принять определенные меры по безопасности полетов. В первую очередь, необходимо провести внеплановую ревизию и взять на особый контроль техническое состояние аэропортов и воздушных судов. В рамках проводимых мероприятий нужно перепроверить квалификацию, допуски и компетентность экипажей воздушных судов наших авиакомпаний. В целях оперативного реагирования на авиапроисшествия надо усовершенствовать механизм аварийно-спасательных работ и обеспечить скоординированную работу заинтересованных государственных органов. Из этой ситуации нужно сделать правильные выводы с выработкой конкретных рекомендаций для недопущения подобного в будущем“, – подчеркнул премьер-министр.

Самолет Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение возле Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. Борт направился в Казахстан после того, как не смог приземлиться в России. На борту находились пассажиры из Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана.

На текущий момент, по уточненным данным, обнаружено 38 тел погибших, которые доставлены в центр судмедэкспертизы. Опознаны тела 7 человек. Также вчера поисковой группой обнаружен черный ящик. Было организовано круглосуточное дежурство на месте происшествия.

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