„Люди хотят разогнать хайп“. Спикер сената Казахстана — о версии, что самолет Azerbaijan Airlines сбили ракетой

„Сразу делать какие-то выводы по фотографии, что это результат каких-то действий и так далее — это спекуляция, это необоснованные заявления. Разгонять такого рода оценки — это неправильно и неэтично. Это прежде всего показатель того, что те или иные люди хотят заработать для себя какие-то дивиденды, разогнать хайп, на этом что-то для себя получить, в том числе просмотры. Комиссия, специалисты работают, эксперты все смотрят, они сделают свои выводы“, — заявил Ашимбаев в кулуарах парламента.

По его словам, к расследованию авиакатастрофы привлекли представителей Казахстана, Азербайджана и России. Ни одна из этих стран, подчеркнул спикер сената, не заинтересована в том, чтобы скрывать информацию.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заслушал информацию о работе правительственной комиссии на месте авиакатастрофы в Актау и дал ряд поручений по усилению авиационной безопасности. Его слова передает tengrinews.kz.

„Это печальное событие говорит о том, что нам тоже надо принять определенные меры по безопасности полетов. В первую очередь, необходимо провести внеплановую ревизию и взять на особый контроль техническое состояние аэропортов и воздушных судов. В рамках проводимых мероприятий нужно перепроверить квалификацию, допуски и компетентность экипажей воздушных судов наших авиакомпаний. В целях оперативного реагирования на авиапроисшествия надо усовершенствовать механизм аварийно-спасательных работ и обеспечить скоординированную работу заинтересованных государственных органов. Из этой ситуации нужно сделать правильные выводы с выработкой конкретных рекомендаций для недопущения подобного в будущем“, – подчеркнул премьер-министр.

Самолет Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение возле Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. Борт направился в Казахстан после того, как не смог приземлиться в России. На борту находились пассажиры из Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана.

На текущий момент, по уточненным данным, обнаружено 38 тел погибших, которые доставлены в центр судмедэкспертизы. Опознаны тела 7 человек. Также вчера поисковой группой обнаружен черный ящик. Было организовано круглосуточное дежурство на месте происшествия.

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